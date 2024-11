De Formule 1 en het Autodromo Nazionale Monza hebben een nieuwe overeenkomst gesloten die garandeert dat de Italiaanse GP tot en met 2031 op de kalender blijft staan. De organisatie, die Monza als een van de meest iconische banen op de Formule 1-kalender beschouwt, wil The Temple of Speed alvast een vaste plek geven, terwijl andere Europese circuits in de toekomst gaan rouleren.

Voorafgaand aan de Italiaanse GP van 2024 werd Monza grondig verbeterd. Zo werd de baan opnieuw geasfalteerd en zijn er nieuwe tunnels onder het circuit aangelegd. Deze aanpassingen, gesteund door de Italiaanse overheid en de regio Lombardije, moesten de veiligheid en de fanbeleving verbeteren. Dankzij deze verbeteringen heeft het Italiaanse circuit zich verzekerd van een plek op de kalender. Het huidige contract, dat doorliep tot 2025, is verlengd tot en met 2031.

LEES OOK: Kersverse wereldkampioen Max Verstappen verlegt focus naar Qatar

Monza is al sinds jaar en dag geliefd bij de fans. Sinds het circuit in 1950(!) debuteerde op de Formule 1-kalender, staat het bekend als een baan waar de auto’s extreem hoge snelheden bereiken. Hierdoor kreeg het circuit al snel de bijnaam Temple of Speed. Dit jaar kroonde Ferrari-coureur Charles Leclerc zich tot winnaar, voor de ogen van de uitzinnige Tifosi. Eerder vielen coureurs als Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Ayrton Senna al in de prijzen op Monza.

Drukte op de kalender

“Monza is het hart van de Formule 1-historie,” liet Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten middels een officieel persbericht. “De recente verbeteringen en geplande investeringen tonen bovendien een sterke toewijding aan de toekomst van onze sport in Italië. Ik wil iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen, van de Automobile Club d’Italia tot onze gepassioneerde fans.”

LEES OOK: Dutch GP Zandvoort in pool met drie andere races om vanaf 2026 te rouleren

Waar het contract met Monza is verlengd, wachten andere circuits nog op nieuws van de organisatie. Zo heeft de Dutch GP in Zandvoort een overeenkomst tot en met 2025. Daarna zal de race haar vaste plek op de kalender verliezen en om het jaar gaan rouleren. De Nederlandse GP bevindt zich in een pool met drie andere races, te weten Barcelona, Spa-Francorchamps en Imola.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.