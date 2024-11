Het contract van de Dutch GP in Zandvoort met de Formule 1 loopt nog tot en met 2025. Daarna zal de race haar vaste plek op de kalender verliezen en om het jaar gaan rouleren. De Nederlandse GP bevindt zich in een pool met drie andere races, te weten Barcelona, Spa-Francorchamps en Imola (Emilia Romagna).

Bronnen binnen de Formule 1 en Formula One Management hebben in Las Vegas tegenover formule1.nl bevestigd dat over de exacte invulling hiervan momenteel gesprekken/onderhandelingen met de organisatoren worden gevoerd. Het is de bedoeling dat vanaf 2026 jaarlijks twee plekken op de Formule 1-kalender onder deze vier races verdeeld zullen worden.

Eerder meldde formule1.nl al dat de Dutch GP in Zandvoort na 2025 haar vaste plek op de kalender kwijtraakt en noodgedwongen moet gaan rouleren. Robert van Overdijk, de directeur en mede-eigenaar van het circuit, wilde dat destijds niet bevestigen. Op het bericht over een plek van Zandvoort in een pool met drie andere GP-promotors, wil Van Overdijk inhoudelijk niet reageren. “Wij hebben maar één gesprekspartner en dat is FOM”, aldus Van Overdijk, die het verder afdoet als ‘een gerucht’.

Barcelona tweede race in Spanje

Voor Barcelona zou de optie tot rouleren een uitkomst betekenen. De Formule 1 sloot eerder een tienjarige deal met hoofdstad Madrid om daar vanaf 2026 de GP van Spanje te gaan houden. Barcelona zal in de nieuwe opzet om het jaar de tweede F1-race in Spanje worden. De contracten van Spa-Francorchamps en Emilia-Romagna lopen na 2025 af, net als Zandvoort.

De Dutch GP in Zandvoort keerde in 2021 na lange afwezigheid terug op de kalender. Max Verstappen won de edities in 2021, 2022 en 2023, dit jaar zegevierde McLaren-coureur Lando Norris. Bij Liberty Global en FOM (Formula One Management) staat ‘Zandvoort’ er goed op vanwege de geslaagde combinatie die gemaakt is tussen entertainment en topsport. Bovendien loopt de Dutch GP vooral als het gaat om duurzaamheid, onder andere doordat liefst 98 procent van de bezoekers op duurzame wijze – met de fiets of het OV – de racedagen in Zandvoort bezoekt.

