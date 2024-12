De Nederlandse GP op Zandvoort is opnieuw in de prijzen gevallen. Na de succesvolle editie van 2024 won de organisatie de ‘Best Event Award’ op het Bea World Festival in Rome. Het racefestijn werd geprezen om de buitengewone combinatie van sport, show en entertainment. Ondanks dat de Dutch GP internationaal opzien baart, verdwijnt het evenement na 2026 van de Formule 1-kalender.

De GP op Zandvoort wist zich, naar eigen zeggen, te onderscheiden met de zogeheten Super Friday. Omdat de vrijdagen tijdens een Grand Prix-weekend veelal in het teken staan van weinig verheffende vrije trainingen, pakte de organisatie groots uit met spectaculaire openingsshows, vragenrondes met de coureurs en optredens van grote artiesten. Fanbetrokkenheid stond wederom hoog in het vaandel.

Beste evenement

Op het Bea World Festival werden deze inspanningen beloond. SportVibes, dat samen met TIG Sports en Circuit Zandvoort verantwoordelijk is voor de organisatie en het entertainmentprogramma tijdens de Nederlandse GP, nam de prijs voor ‘Beste Evenement’ in ontvangst. Het evenement versloeg de GP van Saoedi-Arabië en de openingsceremonie van de FIFA Club World Cup. “We zijn enorm blij met deze erkenning op het Bea World Festival,” aldus Joey Milatz, FOM Liaison Officer bij SportVibes. “Deze prijs bevestigt de toewijding en creativiteit van ons team en inspireert ons om de lat voor de komende twee edities nóg hoger te leggen.”

LEES OOK: Dutch GP op Zandvoort wilde niet ‘afhankelijk’ zijn van Max Verstappen

Ondanks de internationale lof trekt Zandvoort in 2027 de stekker uit de Nederlandse GP; na de komende twee edities verdwijnt het circuit van de kalender. Geld speelt daarbij een belangrijke rol, zeker omdat het evenement niet wordt gesponsord door de Nederlandse staat. Circuitdirecteur Robert van Overdijk zei eerder te willen stoppen op een hoogtepunt. De organisatie wil niet afhankelijk zijn van het succes van Max Verstappen. Mocht de Nederlander straks minder competitief blijken of zelfs stoppen met Formule 1, dan zullen de bezoekersaantallen in Zandvoort waarschijnlijk snel teruglopen. Omdat het evenement volledig privaat wordt gefinancierd, kan de organisatie dat risico niet nemen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)