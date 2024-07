Nederlandse Formule 1-fans mogen opgelucht ademhalen. De Dutch GP in Zandvoort keert ook na 2025 terug op de F1-kalender. Alleen zal dat niet meer jaarlijks zijn. De race in Nederland gaat rouleren met de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps. Partijen hebben hierover een akkoord bereikt.

Een direct betrokkene bij de onderhandelingen met het Amerikaanse Liberty Global heeft tegenover FORMULE 1 Magazine bevestigd dat de deal in ieder geval op hoofdlijnen helemaal rond is. Het huidige contract met de commerciële rechtenhouder loopt na volgend jaar af. De overeenkomst voor de jaren na 2025 zal mogelijk al rond de komende editie van de Dutch GP, die zondag 25 augustus op het programma staat, officieel bekendgemaakt worden. Vermoedelijk mag de Belgische GP in de nieuwe constellatie in 2026 het spits afbijten, hetgeen zou betekenen dat Zandvoort dan in 2027 weer aan de beurt is. Deze volgorde is echter niet bevestigd.

Afgelopen week voerde Robert van Overdijk, de directeur van circuit Zandvoort en tevens directeur van de Dutch GP, de spanning op door te verkondigen dat de toekomst van de race in Zandvoort geen vanzelfsprekendheid was. Hij zei dat in de paddock van Spa-Francorchamps, waar afgelopen weekend de Belgische GP werd gehouden. Aan die onzekerheid is met de nieuwe overeenkomst dus een einde gekomen. Al zal men ongetwijfeld de voorkeur hebben gehad voor een jaarlijks evenement in de Noordhollandse duinen in plaats van het stuivertje wisselen met Spa-Francorchamps.

Toegenomen concurrentie

Vooral de toegenomen concurrentie voor een plaats op de kalender is daar debet aan. Veel landen hebben interesse in een Formule 1-race, waaronder Turkije, Duitsland, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië en enkele Aziatische landen (Thailand, Zuid-Korea én Indonesië ).

Om die reden moet er ruimte gecreëerd worden op de nu al overvolle kalender (24 races). Er werd de afgelopen maanden al veelvuldig gespeculeerd over het laten rouleren van de races in België en Nederland. De race in Imola staat naar verluidt op de nominatie om te verdwijnen.

De Dutch GP in Zandvoort keerde in 2021 na lange afwezigheid terug op de kalender. Max Verstappen won de edities in 2021, 2022 en 2023. Bij Liberty Global en FOM (Formula One Management) staat ‘Zandvoort’ er goed op vanwege de geslaagde combinatie die gemaakt is tussen entertainment en topsport.

‘Promotor van het Jaar’

Bovendien loopt de Dutch GP vooral als het gaat om duurzaamheid, onder andere doordat liefst 98 procent van de bezoekers op duurzame wijze – met de fiets of het OV – de racedagen in Zandvoort bezoekt.

Eind vorig jaar ontving Van Overdijk tijdens een F1-gala in Londen uit handen van CEO Stefano Domenicali een prijs als Promotor van het jaar en een prijs op het gebied van duurzaamheid, de zogenoemde Best Innovative ESG Activation. Ook Berhnard van Oranje en Imre van Leeuwen van sportmarketingbureau SportVibes waren daarbij aanwezig. Het drietal had de afgelopen maanden ook veel contact met Liberty Media en FOM om de afspraken na 2025 succesvol in een nieuwe overeenkomst te gieten.

Reactie Robert van Overdijk:

Volgens Robert van Overdijk, de directeur van de Dutch GP, is er van een overeenkomst geen sprake. Hij zegt in een reactie ‘zich niet te herkennen in het artikel’.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort