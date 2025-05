In samenwerking met Bleekemolens Race Planet organiseert FORMULE 1 Magazine voor lezers en abonnees op woensdag 24 september een exclusieve Race Experience! Zo ga je onder meer rijden in een Ferrari 488 GTB, een Porsche 911 en een Formule RP1. En het mooiste is dat op de dag zelf één iemand zijn inschrijfgeld terugkrijgt!

Voor de deelnemers is een programma-op-maat samengesteld, met onder andere een Q&A met Jeroen Bleekemolen en zijn bespiegelingen over het Formule 1-seizoen. Kortom, mis het niet, schrijf je niet en maak kans op een gratis Race Experience.

