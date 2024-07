Ondanks de populariteit van Max Verstappen en het immense succes van de Dutch GP verdwijnt Zandvoort na 2025 mogelijk van de Formule 1-kalender. Dat blijkt uit de woorden van directeur Robert van Overdijk, op bezoek bij de Grand Prix van België.

Van Overdijk liet op circuit Spa-Francorchamps tegenover Viaplay weten dat een race in Zandvoort na volgend jaar allesbehalve een vanzelfsprekendheid is. Aan de populariteit van de Dutch GP ligt dat niet, binnen de Formule 1 willen zowel beleidsbepalers als teams en coureurs maar wat graag een contractverlenging voor Van Overdijk en consorten. Maar toch is de toekomst, zoals van veel meer circuits, onzeker. Een en ander heeft, zonder dat partijen het hardop zeggen, alles te maken met geld.

De Dutch GP wordt al sinds het begin mogelijk gemaakt door enkele betrokken partijen, zonder steun van bijvoorbeeld overheid. De kosten stijgen echter, mede doordat de overheid een hogere btw gaat invoeren en ook lokaal zijn er in de gemeente Zandvoort plannen gemaakt die de Dutch GP extra gaan belasten.

Er is daarnaast veel concurrentie: overal ter wereld willen steden en/of circuits graag een plek op de F1-kalender. Dat maakt het voor bijvoorbeeld de Dutch GP een stuk moeilijker om te voldoen aan alle wensen (en kosten) die bij de organisatie van een race komen kijken. Het zijn problemen die bijvoorbeeld ook voor de Grand Prix van Spanje in Barcelona gelden en die voor België in Spa-Francorchamps.

Slecht nieuws over de Dutch GP

