Max Verstappen stelde tijdens het afgelopen raceweekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel veilig. Na al het feestgedruis verlegt de Nederlander de focus naar Qatar en de laatste races van het seizoen. Hij benadrukt dat het werk onverminderd doorgaat. Met het oog op de constructeurstitel moeten ook de laatste Grands Prix van het seizoen tot een goed einde worden gebracht.

“We bleven bij elkaar, gaven nooit op en kwamen sterker terug, dat is wat dit seizoen zo speciaal maakt,” aldus Max Verstappen in een officieel persbericht. “Ik ben zo trots op wat we als team hebben bereikt. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook heel erg trots op mezelf. Viervoudig wereldkampioen worden had ik nooit voor mogelijk gehouden.”

Focus op Qatar

Na een van de meest uitdagende seizoenen van zijn carrière – waarin Red Bull intern te maken kreeg met een boel onrust – wil Verstappen zijn team bedanken voor de onvoorwaardelijke steun. “Ik wil iedereen die deel uitmaakt van dit succes ontzettend bedanken,” vervolgde hij. “Wat een seizoen hebben we gehad. Natuurlijk waren er ook moeilijke momenten, maar daar zijn we samen doorheen gekomen.”

Met nog een paar races te gaan kan Verstappen nog niet achteroverleunen. De kersverse wereldkampioen heeft nog twee Grands Prix voor de boeg, waaronder het aankomende sprintweekend in Qatar. “We zijn nog steeds heel erg gefocust op die race,” aldus de Limburger. “Inclusief de sprint wordt het natuurlijk weer een druk weekend. Het seizoen is allesbehalve voorbij. We willen het momentum vasthouden en zoveel mogelijk punten scoren voor het team. Kom maar op met de volgende twee races,” besloot hij enthousiast.

