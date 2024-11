Max Verstappen is voor de vierde keer kampioen geworden, maar wat moet Red Bull aanpassen om dit kunstje in 2025 te herhalen? “Het team moet eens heel goed en vooral heel kritisch naar zichzelf kijken”, zegt journalist Frank Woestenburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Het ging een stuk minder goed dan vorig jaar, er is een dalende lijn ingezet”, blikt Woestenburg terug. “Er is veel gebeurd op het persoonlijke vlak en de verhoudingen binnen het team staan op scherp. Er zijn mensen weggegaan, zitten nu de juiste poppetjes op de juiste plekken en hoe zit het met de windtunnel? En dan is er nog de discussie over het tweede stoeltje, want ze hebben heel veel laten liggen in het constructeurskampioenschap.”

Hoe nu verder in 2025 is de hamvraag, vooral omdat de concurrentie inmiddels moordend en vaak sneller is dan Red Bull. “Als je vooruitkijkt naar volgend jaar dan denk ik dat ze een mediator nodig hebben”, adviseert Woestenburg. “Er moeten wel een paar stevige gesprekken gevoerd worden want de verhoudingen zijn verstoord. Dat hebben ze misschien al gedaan, maar het was nu wel een beetje dat ze met een gewapende vrede de finish hebben gehaald. Dat werkt niet op de lange termijn. Ik denk dat de dynamiek binnen het team op z’n zachtst gezegd wel voor verbetering vatbaar is.”

Coureur Jeroen Bleekemolen beaamt dit. “Absoluut, er is zoveel gebeurd. Meer dan dat wij met z’n allen weten. Je moet er met elkaar uitkomen en allemaal dezelfde visie delen. Dat wordt een flinke kluif voor het hele team.” Wel is Bleekemolen van mening dat ze geluk hebben met Max Verstappen en dat de viervoudig wereldkampioen hier een grote rol in kan spelen. “Je hebt daar een leider nodig. En Verstappen slaat met de vuist op tafel en zegt hoe hij het wil hebben.”

Beluister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren – net als hier via YouTube – en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.