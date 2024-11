Komt Red Bull als beste uit de bus in 2025? Pierre Waché, technisch directeur bij de Oostenrijkse renstal, heeft er een hard hoofd in. Natuurlijk zal het team van Max Verstappen beslagen ten ijs komen, maar of de RB21 de concurrentie van McLaren en Ferrari de baas kan, is verre van zeker. In de aanloop naar het laatste seizoen onder de huidige reglementen worden de verschillen tussen de teams immers steeds kleiner.

Terwijl Max Verstappen zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 vierde, werd Pierre Waché gevraagd naar de vooruitzichten voor het komende seizoen. De grote vraag is of de Nederlander in 2025 opnieuw een gooi kan doen naar de titel. Waché is tevreden met de prestaties van de RB20, maar toont zich terughoudend over diens opvolger. “Ik heb weinig vertrouwen in 2025,” vertelde hij aan Autosport. “Ik ga ervan uit dat de andere teams ook heel snel zullen zijn. Het wordt opnieuw een felle strijd.”

Gebrek aan optimisme

Waché verklaarde zijn voorzichtigheid door te stellen dat een sombere kijk het team juist motiveert. Als Red Bull volgend jaar wil winnen, zal het alles uit de RB21 moeten halen, is zijn voorspelling. “Te veel vertrouwen kan in deze sport je ondergang betekenen,” legde de Fransman uit. “Je moet keihard werken om je doelen te bereiken. Als je al van tevoren denkt dat je goed zit, ben je niet meer gemotiveerd om extra prestaties te vinden.”

Heeft Red Bulls overmacht in 2023 het team dan geen vertrouwen gegeven? “We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat we zoveel beter zouden zijn dan de rest,” gaf Waché toe. “Ik kan het niet volledig verklaren. Het is niet dat wij alles perfect deden; ik denk dat de rest gewoon ondermaats presteerde in bepaalde periodes.” Volgens Waché gold hetzelfde voor 2024. “McLaren kwam bijvoorbeeld pas halverwege het seizoen echt op gang. Daar kunnen wij niets aan doen.”

Tot slot onthulde Waché de doelstellingen voor 2025. “We willen een veelzijdige auto die goed presteert op verschillende soorten circuits,” aldus de technicus. “Dat betekent dat we moeten verbeteren in langzame bochten en op rechte stukken.” Trekt het team ook lering uit het achtervleugel-debacle? Max Verstappen won zijn vierde titel met een achtervleugel die nota bene met een dremel was bewerkt. “Dat is zeker iets om over na te denken,” voegde Waché toe. “We hebben duidelijk een fout gemaakt, maar misschien had dat ook te maken met beperkingen in budget en tijd.”

