Max Verstappen verzekerde zich tijdens de GP van Las Vegas van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Technisch directeur Pierre Waché erkent dat de Nederlander dit jaar niet altijd kon profiteren van de beste auto. Desalniettemin kroonde hij zich al vóór het einde van het seizoen tot kampioen, iets wat alleen Verstappen had kunnen klaarspelen, aldus Waché.

De titelzege in Las Vegas sluit een bewogen seizoen af voor de Nederlander. Vaak moest hij het afleggen tegen zijn concurrenten van McLaren, Ferrari en Mercedes. Dat lag vooral aan de RB20, die hem meer dan eens parten speelde. Waché legde uit dat Red Bull de afgelopen maanden flink heeft geworsteld met de auto, maar dat Verstappen zich daar nooit door liet ontmoedigen.

Allemaal dankzij Verstappen

“Vooral de GP van Italië was echt een wake-upcall,” zei Waché tegenover de media in Las Vegas. “Daar liepen we tegen een fundamenteel probleem aan dat we niet eerder hadden gezien. We hadden gewoon veel te weinig downforce.” Tijdens de race op Monza klaagde Verstappen herhaaldelijk over de balans van zijn bolide, een terugkerend probleem gedurende het seizoen.

“Het is mooi om te zien hoe het team daarop reageerde,” vervolgde Waché, die benadrukte dat de grootste problemen inmiddels zijn opgelost. “Dat gezegd hebbende heeft Verstappen deze titel echt aan zichzelf te danken,” voegde de Fransman toe. “Natuurlijk heeft een coureur een goede auto nodig, maar dit jaar is duidelijk geworden dat Verstappen simpelweg geen fouten maakt. Hij racete heel volwassen, dus deze titel heeft hij dubbel en dwars verdiend. We hebben hem misschien geen auto gegeven waarmee hij kon domineren, maar hij heeft de klus alsnog geklaard.”

Technisch directeur Pierre Waché op het podium in São Paulo (Motorsport Images)

