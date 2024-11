Gelaten, maar sportief reageerde McLaren-coureur Lando Norris op de vierde wereldtitel van Max Verstappen. De Brit eindigde bij de GP van Las Vegas achter de Red Bull-coureur en zag daardoor zijn laatste sprankje hoop op een greep naar de titel in rook opgaan. “Max was dit seizoen met afstand de beste”, zei hij berustend.

“Ik moet Max feliciteren. Het is teleurstellend dat ik geen kans meer maak, maar eerlijk is eerlijk, Max verdient de titel”, vertelde Norris meteen na de race, waarin hij als zesde werd afgevlagd. “Max heeft een beter seizoen gereden dan ik. Hij kent geen zwakheden. Als hij de beste auto tot zijn beschikking heeft, domineert hij. En ook als hij niet in de beste auto zit, is hij er altijd om je het leven op de baan zuur te maken.”

Focus op constructeurstitel

Norris sprak van een verschrikkelijk raceweekend in Las Vegas. Nu de rijderstitel volledig uit beeld is verdwenen, zal de Brit zijn pijlen vol gaan richten op het constructeurskampioenschap. McLaren is in een hevige strijd verwikkeld met Ferrari en ook Red Bull.

Norris: “Ieder punt telt, want Ferrari is erg snel. We hebben nog twee raceweekends te gaan. Spannend voor alle fans, uitdagend en stressvol voor ons. We zullen er alles aan doen, maar makkelijk zal het niet worden.”

