Lando Norris heeft op de Red Bull Ring een overtuigend visitekaartje afgegeven door met een indrukwekkende ronde pole position te grijpen. McLarens teambaas Andrea Stella is lovend over zijn coureur en het werk van het hele team: “Ik ben trots op Lando. Het was niet zomaar een pole, maar een dominante, een bijzonder sterke ronde.”

Stella benadrukt dat de vorm van Norris al langer zichtbaar was, ook al kwam dat niet altijd tot uiting in de resultaten. “Zelfs in Canada zagen we het al. In de data, in de gesprekken met Lando en zijn engineers: de snelheid was er”, zo vertelt hij bij Sky Sports. “Tijdens de kwalificatie daar raakte hij licht de muur, maar hij was op weg naar pole. En in de race was hij een van de, zo niet de snelste coureur op de baan.” Het verschil zat ‘m volgens Stella in de details. “We moesten alleen nog de uitvoering verfijnen. Kleine aanpassingen hier en daar, en vandaag viel alles samen.”

Hoewel McLaren in jubelstemming is, was er lichte teleurstelling over de kwalificatie van Oscar Piastri. De Australiër kon door een gele vlag zijn laatste snelle poging niet afmaken. Hij start de GP als derde, achter collega Norris en Charles Leclerc. “Jammer dat Oscar geen gooi naar pole kon doen, want ook hij had er goed bij gezeten”, aldus Stella. “Dankzij de upgrades is de auto duidelijk sneller. De data is veelbelovend. Dit soort prestaties maken ons als team hechter en sterker. Dat zag je vandaag terug in de houding van beide rijders. Nu moeten we dat morgen verzilveren in de race.”

