Lando Norris heeft zich zaterdagmiddag zeer overtuigend verzekerd van pole position voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Brit was na zijn supersnelle pole-rondje op de Red Bull Ring (in 1.03,971) uitermate tevreden over zijn staaltje machtsvertoon, waarmee hij de rest van het veld op afstand zette. “Leuk om af en toe de oude Lando weer te zien, hè”, klonk het over de boordradio. “De auto was verdomd goed.”

“Het was zeker een goede ronde. Ik heb ‘m tijdens de kwalificatie rustig opgebouwd, alles verliep volgens planning. Hopelijk kunnen we dit doortrekken”, vertelde Norris even later na de kwalificatie op de grid tegen oud-coureur en interviewer David Coulthard.

Norris: “Ik ben heel tevreden en ik geniet van dit moment, maar het is een lang seizoen. Deze kwalificatiesessie was zeker zeer bevredigend, maar ik hoop vooral dat er meer van dergelijke momenten volgen.”

