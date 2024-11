Na de eerste vrije trainingen voor de GP van Las Vegas gaat het voor Max Verstappen nog niet van een leien dakje. Red Bull lijkt de verkeerde vleugel te hebben meegenomen naar de gokstad, waardoor de RB20 te veel luchtweerstand genereert op het snelle stratencircuit. Adviseur Helmut Marko betreurt deze keuze, vooral nu Max’ vierde titel binnen handbereik is.

Max Verstappen, die dit weekend zijn vierde wereldkampioenschap in de Formule 1 hoopt veilig te stellen, eindigde donderdagavond als zeventiende in de tweede vrije training voor de GP van Las Vegas. Teamgenoot Sergio Pérez kende eveneens een moeizame sessie en klokte de negentiende tijd. De vleugel van Red Bull zou het gebrek aan snelheid verklaren. Helmut Marko erkende dat het onderdeel simpelweg te veel luchtweerstand genereert in vergelijking met de concurrentie.

“We hebben geen andere vleugel,” verklaarde de Red Bull-adviseur tegenover Autosport.com. “Onze concurrenten gebruiken allemaal een kleiner exemplaar; dat zou in dit geval zeker nuttiger zijn,” verzuchtte hij. Desgevraagd bevestigde Marko dat het team geen tijd meer heeft om een kleinere vleugel naar het circuit te transporteren. Verstappen en Pérez zullen het hele weekend met deze high-downforce-variant moeten rijden.

Titelkansen Max Verstappen

De 81-jarige Oostenrijker gooit echter niet zomaar de handdoek in de ring, al moest hij toegeven dat de situatie er nog niet rooskleurig uitziet voor Red Bull. “We hebben de zachte banden nog niet goed kunnen testen, en de longruns waren maar gedeeltelijk succesvol,” legde hij uit. “Soms waren we competitief, maar dat ging al snel ten koste van onze achterbanden.” De verhoogde luchtweerstand zou voor extra slijtage zorgen aan de Pirelli-sloffen. Bovendien blijkt uit data dat de topsnelheid van Red Bull aanzienlijk lager ligt in vergelijking met de concurrentie — een serieus nadeel op het snelle stratencircuit van Las Vegas.

“We moeten op zoek naar wat meer consistentie,” aldus Marko. “In een enkele ronde kunnen we ons nog verbeteren, maar op de lange termijn blijft die bandenslijtage een probleem.” Wat betreft de titelkansen van Max Verstappen blijft de Red Bull-adviseur optimistisch. “Morgen is weer een nieuwe dag,” besloot hij. “Mensen kunnen snel zijn op donderdag of vrijdag, maar dat betekent niet dat ze snel zijn in de race. We kunnen nog een behoorlijke stap vooruit maken.”

De topsnelheid van de Red Bull-bolides lag significant lager dan die van de concurrentie (X-account @F1BigData)

