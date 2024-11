Lewis Hamilton komt dit jaar nog niet in actie voor Ferrari. Waar zijn voorganger bij de Scuderia, Carlos Sainz, tijdens de post season-test in Abu Dhabi al instapt bij Williams, trekt Hamilton pas in 2025 een rode raceoverall aan. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff krijgt de zevenvoudig wereldkampioen het te druk met alle afscheidsactiviteiten die het team heeft gepland.

Tijdens een persconferentie in Las Vegas werden Toto Wolff en Ferrari-teambaas Fred Vasseur gevraagd naar de transfer van Lewis Hamilton. Na twaalf seizoenen bij Mercedes komt het einde van de samenwerking met rasse schreden dichterbij. Toch moeten we nog even wachten voordat de Britse vedette plaatsneemt in een Ferrari-bolide. Mercedes geeft Hamilton namelijk niet de kans om tijdens de testdagen in Abu Dhabi al proef te rijden bij hun concurrent.

Desgevraagd geeft Vasseur aan dat hij ‘niet teleurgesteld’ is dat Hamilton pas in 2025 in actie komt namens Ferrari. “Ik weet dat hij een bindend contract heeft met Mercedes,” legde de Fransman uit. “Daarom heb ik Toto (Wolff, red.) er ook niet naar gevraagd.” Carlos Sainz, die wordt geslachtofferd ten behoeve van Hamilton, stapt tijdens de post season-test al wel in bij Williams.

Afscheidsfeestje

“Ik wil hem (Sainz, red.) ook niet blokkeren of iets dergelijks,” legde Vasseur uit. “Op die manier wil ik hem ook bedanken voor zijn professionaliteit en de goede samenwerking. Hij had het afgelopen jaar ook makkelijk op kunnen geven omdat hij toch al wist dat hij vervangen zou worden. Die test met Williams was de beste manier om hem te bedanken.”

Toto Wolff legde tenslotte uit waarom dit niet voor Lewis Hamilton geldt. “Het is nogal een verschil met een transfer naar Williams,” aldus de Oostenrijker. “Wij hebben nu eenmaal contractuele afspraken met sponsors. Bovendien organiseren we natuurlijk ook een afscheidsfeestje voor hem – er staan veel activiteiten gepland. We hebben kort gesproken over een Ferrari-test, maar hij gaf zelf aan dat het niet gaat werken. Daar stemde ik toen mee in. Dus ik denk niet dat Fred (Vasseur, red.) verdrietig hoeft te zijn,” besloot hij lachend.

