Alvorens Lewis Hamilton de langverwachte overstap maakt naar Ferrari, gaat hij een aantal tests uitvoeren met de Scuderia. Naar verluidt komt hij dit jaar nog niet in actie voor de Italiaanse renstal, ook niet tijdens de post-season tests in Abu Dhabi. Teambaas Fred Vasseur legt uit wat de plannen zijn voor Hamilton en hoe Ferrari hem toch hoopt klaar te stomen voor een gedenkwaardig debuut.

In gesprek met de media lijkt Fred Vasseur uit te sluiten dat Lewis Hamilton na de laatste GP van Abu Dhabi al een rode raceoverall aantrekt. Andere coureurs, onder wie Esteban Ocon, maken wel gebruik van de testdagen op Yas Marina om alvast in te stappen bij hun nieuwe werkgever. Ferrari heeft echter andere plannen – Vasseur verklaarde tegenover Motorsport.com dat Hamilton een speciaal testprogramma gaat afwerken.

Om de zevenvoudig wereldkampioen zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn debuut met de Scuderia, krijgt Hamilton enkele privétests, waarschijnlijk op Ferrari’s eigen Fiorano-testcircuit. “Ik denk niet dat hij heel veel tijd nodig heeft om zich aan te passen,” aldus Vasseur. “Hij heeft genoeg ervaring om vanaf de eerste dag al snel te zijn. We plannen één of twee testdagen in een oude auto en maken daarna gebruik van de wintertests in Bahrein. Dat moet voldoende zijn.”

Privétests

Buiten de officiële testdagen mogen coureurs alleen met auto’s rijden die minstens twee jaar oud zijn. Waarschijnlijk kruipt Hamilton dus achter het stuur van de F1-75, de auto waarmee Ferrari in 2022 het kampioenschap bestreed. Deze bolide leverde het team vier overwinningen en twintig podiumplekken op. Bovendien werd de F1-75 gebouwd onder de huidige technische reglementen, wat dus gunstig is voor Hamilton.

Vasseur kan bevestigen dat Ferrari zich al voorbereidt op volgend jaar. Het team wil, samen met Lewis Hamilton, opnieuw een gooi doen naar de titel. “Een deel van het team richt zich uiteraard al op 2025 en op het testplan,” besloot de Fransman. “Daarbij wordt er ook rekening gehouden met de communicatie met Lewis (Hamilton, red.). Maar in het raceteam zijn we er nog niet zo mee bezig.” Ferrari is in aanloop naar de laatste drie races van het seizoen gefocust op de titelstrijd met McLaren.

