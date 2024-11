Esteban Ocon maakt in 2025 een transfer naar Haas, maar mag dit jaar alvast ‘proeven’ van de VF-24. Teambaas Ayao Komatsu bevestigt dat Alpine de Franse coureur heeft toegestaan om na de GP van Abu Dhabi te testen namens Haas. De Amerikaanse renstal wil volgend jaar gebruikmaken van een evolutie van de huidige bolide, dus is het gunstig als Ocon alvast wat meters kan maken.

“Het zal de eerste keer zijn dat Esteban (Ocon, red.) in onze auto rijdt,” bevestigde Haas-teambaas Ayao Komatsu tegenover AutoRacing1.com. “Het is belangrijk dat hij een keer kan testen met onze huidige auto, omdat de reglementen grotendeels hetzelfde blijven in 2025. Daarmee is de auto van volgend jaar ook een evolutie van onze huidige bolide. Het is dus goed dat hij zo vroeg mogelijk kan proeven van de VF-24. Dan weet hij meteen wat de sterke en zwakke punten zijn.”

De post-season test vindt twee dagen na de GP van Abu Dhabi plaats op het Yas Marina Circuit. De teams krijgen één dag de tijd om voor de laatste keer lering te trekken uit de auto’s van 2024. Esteban Ocon moet die sessies gebruiken om zich voor te bereiden op zijn transfer. “Als hij dan feedback geeft, kunnen we daar tijdens de ontwikkeling verder aan werken,” legde Komatsu uit.

Nieuwe line-up

Haas heeft in 2025 een geheel nieuwe line-up, bestaande uit Esteban Ocon en Oliver Bearman. Het team neemt afscheid van routiniers Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Laatstgenoemde maakt de overstap naar Sauber en kan wellicht ook al in Abu Dhabi in actie komen voor zijn nieuwe werkgever. “Als je het mij vraagt, mag Nico (Hülkenberg, red.) best voor Sauber rijden tijdens de test in Abu Dhabi,” aldus Komatsu. “Ik weet niet waarom we daar een stokje voor zouden steken.”

Vermoedelijk maakt Oliver Bearman ook weer meters tijdens de post-season test. Hij debuteert volgend jaar in de Formule 1, maar is officieel geen rookie meer. Omdat hij dit jaar al drie keer inviel tijdens een raceweekend – twee keer voor Kevin Magnussen en één keer voor Carlos Sainz – is hij zijn status als nieuwkomer kwijt. De vraag is of hij volgend jaar dus wel meedoet voor de prijs voor rookie van het jaar. Naast debutanten als Jack Doohan, Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto is dat een felbegeerde onderscheiding.

