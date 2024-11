Charles Leclerc werd tijdens het raceweekend in São Paulo uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap bij de coureurs. Door de overtuigende zege van Max Verstappen maakt hij geen kans meer op de titel. Toch is de Monegask positief over de aankomende triple header en de kansen voor Ferrari. Bij de constructeurs is er immers nog niets beslist.

“Ik heb gemengde gevoelens over de race in Las Vegas,” gaf Charles Leclerc toe tegenover de media in São Paulo. “Vorig jaar waren we daar erg sterk en op papier zou onze auto goed moeten gedijen op dit circuit. De karakteristieken van de baan passen goed bij ons.” Toch is de achtvoudig racewinnaar nog niet volledig overtuigd van zijn kansen. Na twee dubbele podiums in Austin en Mexico-Stad moest Ferrari immers het onderspit delven in Brazilië.

Constructeurstitel

“Het zou zomaar heel lastig kunnen worden om onze banden op temperatuur te krijgen,” vervolgde de 27-jarige coureur. “Laten we in ieder geval zeggen dat ik wel optimistisch ben. Ik geloof dat we het nog steeds erg goed kunnen doen in Las Vegas. Dat geldt overigens ook voor Abu Dhabi.” Tussen deze races bevindt zich ook nog het sprintweekend in Qatar. Hoe kijkt Charles Leclerc daartegenaan?

“Helaas denk ik dat Qatar een beetje moeilijker wordt,” reageerde hij. “Daar zullen we echt de schade moeten beperken. We hebben nog maar drie races te gaan, en we moeten echt het onderste uit de kan halen als we McLaren willen verslaan.” Ferrari staat momenteel op de tweede plaats bij de constructeurs. De Scuderia is kampioenschapsleider McLaren tot op zesendertig punten genaderd, terwijl titelhouder Red Bull slechts dertien punten achterloopt op Ferrari.

Het is zeker niet ondenkbaar dat de Italianen over een paar weken met de constructeurstitel naar huis gaan. In de afgelopen drie Grands Prix scoorde Ferrari honderdzestien punten, meer dan alle andere teams. McLaren mocht in hetzelfde tijdsbestek ‘slechts’ zevenenzeventig punten bijschrijven. Voor Ferrari zou het het eerste kampioenschap worden sinds de constructeurstitel van 2008.

