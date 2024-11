Het Formule 1-team van Ferrari gaat een samenwerking aan met Gladiator II, het langverwachte vervolg op de epische kaskraker van regisseur Ridley Scott. De sequel gaat woensdag in première in Londen. Ook Charles Leclerc en Carlos Sainz zullen aanwezig zijn op de rode loper. De sterren van Gladiator II, onder wie Paul Mescal, Connie Nielsen en Fred Hechinger, worden op hun beurt uitgenodigd voor de aankomende GP van Las Vegas.

Uitgever Paramount Pictures en het Formule 1-team van Ferrari willen met deze samenwerking de fanervaring naar een hoger niveau tillen. Tijdens de GP van Las Vegas wordt de unieke collaboratie tussen de filmwereld en de autosport op een grootse manier gevierd. Volgens een officieel persbericht eren zowel Gladiator II als Ferrari de traditie, maar wordt er tegelijkertijd ook volop geïnnoveerd.

Film in de Formule 1

“We zijn verheugd om samen met Paramount Pictures Gladiator II te vieren”, aldus Lorenzo Giorgetti, Revenue Officer voor de Scuderia. “Deze titel is net zo beroemd in de filmwereld als Ferrari is in de racerij.” De originele Gladiator (2000) won destijds de Oscar voor beste film en is nog steeds razend populair. “Het vervolg biedt het publiek een epische ervaring op ongeëvenaarde schaal,” voegde Marc Weinstock, marketingdirecteur bij Paramount, toe. “Het is dan ook logisch dat we samenwerken met het meest iconische en opwindende autosportteam ter wereld.”

LEES OOK: Gridstraf dreigt voor Leclerc in Las Vegas: ‘Hoop dat we die niet hoeven te nemen’

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een Formule 1-team de handen ineenslaat met een grote filmproductie. Tijdens de GP van België reed Alpine al met een speciale livery ter ere van de Marvel-film Deadpool & Wolverine. Het is nog onbekend of de SF-24 voor de aankomende GP van Las Vegas ook een nieuwe kleurstelling krijgt.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!