Ferrari staat nog maar 36 punten achter op McLaren in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal hoopt daarom natuurlijk om in Las Vegas kostbare punten te scoren, om zo de strijd om de constructeurstitel voort te zetten. Het enige slechte nieuws voor Ferrari is dat een gridstraf voor coureur Charles Leclerc in de Amerikaanse gokstad dreigt.

De gridstraf hangt al sinds de zomerstop boven het hoofd van Charles Leclerc. De Monegask bracht namelijk tijdens de Dutch GP zijn vierde en daarmee laatste toegestane motor mee naar de race in de duinen van Zandvoort. De Ferrari-coureur heeft de limiet voor alle motoronderdelen bereikt, en heeft ook de vijf toegestane versnellingsbakken al versleten. De kans is daardoor groot dat Leclerc in Las Vegas toch een gridstraf staat te wachten.

Na de Grand Prix in São Paulo beaamde Leclerc dat ook al tegenover DAZN. “We nemen een klein positief puntje mee uit Brazilië, namelijk dat we een paar punten hebben gescoord”, vertelde de Monegask na de race. “En als je ziet hoe snel de McLarens waren, moet je het als een goede dag beschouwen om ze allebei voor te blijven en maar vier punten te verliezen in het constructeurskampioenschap.”

Inhaalrace in Vegas?

“In Las Vegas hoop ik dat we heel sterk zullen zijn en daar geen straf hoeven te nemen”, vervolgt Leclerc. Mocht de Ferrari-coureur echter toch een gridstraf te wachten staan in de Amerikaanse stad, dan heeft hij een kans om een goede inhaalrace te rijden. Vorig jaar vonden er namelijk 82 inhaalacties plaats op het stratencircuit.

