Oud-Red Bull-coureur David Coulthard neemt de huidige generatie coureurs onder de loep. Volgens de Schot kwam Max Verstappen al helemaal ‘compleet’ de koningsklasse binnen, terwijl er bij Charles Leclerc en Lando Norris nog steeds ruimte voor verbetering is. Coulthard vergelijkt de foutjes van Leclerc vervolgens met een nog niet getrainde puppy.

Charles Leclerc wordt vaak geprezen om zijn pure snelheid, en de Monegask heeft daarom ook al 26 poleposities op zijn naam staan. Leclerc reed in vergelijking wel nog maar acht keer als eerste over de finishlijn tijdens een race. David Coulthard weet wel waarom er zo’n groot verschil zit tussen de poles en zeges van Leclerc, zeker in vergelijking tot 62-voudig Grand Prix-winnaar Max Verstappen.

“Ik denk dat Max (Verstappen, red.) aankwam als het afgewerkte artikel, alleen met een paar ruwe kantjes, toen hij naar de F1 kwam. Voor anderen duurde het echter wat langer,” begint Coulthard zijn analyse, in de Formula For Success-podcast. De Schot vergelijkt Leclerc vervolgens met een viervoeter. “Charles is nog steeds als een puppy die af en toe op het tapijt plast. Maar zodra (Leclerc, red.) al die kleine foutjes eruit heeft gehaald, denk ik dat we een gouden tijdperk van de F1 tegemoet gaan.”

Ook Norris kan nog groeien

Leclerc staat erom bekend om op cruciale momenten nog wel eens een foutje te maken, zoals toen de Monegask in 2022 tijdens de Franse Grand Prix uit de race crashte. De Ferrari-coureur was op dat moment nog verwikkeld in een titelstrijd met Verstappen. Die eer gaat dit seizoen naar Lando Norris, maar ook bij de McLaren-coureur ziet Coulthard nog ruimte voor verbetering.

“(Verstappen en Norris, red.) zijn allebei hele lieve, normale mensen buiten de raceauto. Hun eigen racepersoonlijkheden zitten natuurlijk in de auto en Max gebruikt dan zijn ellebogen, waarschijnlijk iets meer dan Lando”, aldus de Schot. “Maar dit maakt allemaal deel uit van… hoe oud is Lando? 26 of 27 jaar oud. In veel opzichten zijn het nog steeds jongens. Ik had het gevoel dat ik er rond mijn dertigste achter kwam waar het in het leven om ging en dat viel samen met mijn beste prestaties.” Norris wordt op 13 november dit jaar 25 jaar.

