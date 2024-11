Oud-teambaas Eddie Jordan is van mening dat Lando Norris nog niet op hetzelfde niveau zit als Max Verstappen. Volgens de Ier heeft Norris ‘het op dit moment nog niet’, nadat de coureur meerdere fouten maakte tijdens de Grand Prix van São Paulo. De oud-teambaas heeft ook gelijk een advies voor de McLaren-coureur.

Terwijl Max Verstappen oppermachtig van de zeventiende naar de eerste plek in de race reed, had Lando Norris meer moeite met de regen in São Paulo. De Brit verloor zijn polepositie al in bocht één, en lag na de rode vlag op plek vier. De McLaren-coureur eindigde op de zesde plek. Verstappen kon zo het puntenverschil met Norris naar 62 punten uitbreiden, en hoeft in Las Vegas alleen nog maar voor de Brit te eindigen om zijn vierde wereldtitel veilig te stellen.

Voormalig F1-teambaas Eddie Jordan ziet de fouten van Norris in São Paulo als tekens dat Norris eigenlijk nog niet klaar is voor een titelgevecht met Verstappen. “Lando is er nog niet helemaal”, zegt Jordan in de Formula for Success-podcast. “Hij is er nog niet bij de start, nog niet tijdens de polepositie-run naar de bocht. Hij heeft de snelheid, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar er is niets in mij dat me zegt dat ik in Lando iets heb gezien wat ik zondag bij Max heb gezien. Niets.”

Advies

De Ierse oud-teambaas heeft ook gelijk een advies voor Norris voor tijdens de winterstop. “Lando moet zichzelf deze winter goed en hard in de spiegel aankijken en tegen zichzelf zeggen: ‘Als ik een groot wereldkampioen wil worden, heb ik hier nog veel te leren en moet ik die video’s over hoe het echt is om hard, sterk en zegevierend te zijn, opnieuw gaan afspelen.’ En het spijt me, op dit moment heeft hij dat niet.”

