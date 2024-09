Wie is de beste coureur op de huidige Formule 1-grid? Voormalig teambaas Eddie Jordan weet zeker dat die eer aan Max Verstappen toebehoort. Volgens de oud-teambaas van Jordan Grand Prix is Verstappen de reden dat de RB20 eerder in het seizoen er nog niet zo slecht uitzag.

Jordan is de voormalig teambaas van Jordan Grand Prix, en stond bij het team aan de leiding toen Michael Schumacher in 1991 als Jordan-coureur zijn debuut in de Formule 1 maakte. De Ier weet daarom wel wat een coureur goed maakt, en wie van de coureurs op de huidige grid de beste van het hele veld is.

“We waren Pérez allemaal aan het afkraken, maar misschien is het Pérez met die auto. Dat is nu eenmaal de snelheid van de auto en wat Max doet, is wat alleen Max (ermee, red.) kan doen”, begint Jordan zijn lofzang over Verstappen, in de Formula For Succes-podcast.

Zonder twijfel

De Ier twijfelt er dan ook niet over wie van de huidige twintig coureurs op de grid hij als de beste van allemaal zou bestempelen. “(Verstappen, red.) is zonder enige twijfel de beste coureur in de Formule 1, naar mijn mening, op dit moment”, aldus Jordan.

Het valt volgens de voormalig teambaas Verstappen waarschijnlijk daarom ook zwaar dat hij niet altijd meer om podiumplaatsen meedoet. “Om als vijfde en vierde en zesde te eindigen of wat dan ook, het moet echt erg voor hem zijn in dit stadium.”

