Max Verstappen heeft op een dominante en indrukwekkende wijze de Grand Prix van São Paulo gewonnen. Red Bull-ambassadeur David Coulthard genoot van de wijze waarop Verstappen dat wist te doen. De inhaalrace van de Nederlander deed de Schot zelfs denken aan waarom hij op de Formule 1 verliefd is geworden.

Terwijl meerdere coureurs moeite hadden met de regen in São Paulo, reed Max Verstappen een historische inhaalrace. De coureur startte op plek zeventien, en kwam alsnog met bijna twintig seconden voorsprong op P2 Esteban Ocon als eerste over de finishlijn. Oud-Red Bull-coureur David Coulthard genoot enorm van de prestatie van Verstappen.

LEES OOK: VIDEO: Red Bull keert alvast terug naar Zuid-Afrika

“Max zei zelf ook al: ‘Wat een achtbaan van emoties’. Gefrustreerd en boos in de ochtend, en dan gewoon machtig in de middag. Ik denk dat hij zeventien of achttien opeenvolgende snelste ronden reed”, begint Coulthard zijn lofzang voor Verstappen, in de Formula For Success-podcast.

De machtsvertoning van de Nederlander deed de dertienvoudig Grand Prix-winnaar zelfs denken aan waarom hij voor de Formule 1 sport viel. “Het is dit soort dingen dat, toen ik erover nadacht, de reden is waarom ik denk ik verliefd werd op deze sport. Het ging erom uitmuntendheid te willen zien, mensen dingen te zien doen waarvan je denkt: ‘Dat is ongelooflijk’, maar het is gebeurd”, aldus Coulthard.

Gekalmeerd

De Schot denkt dat Verstappens inhaalrace ook zijn critici, en met name de Britse pers na het controversiële weekend in Mexico, de mond heeft gesnoerd. “Het heeft waarschijnlijk veel van het schuld geven en de frustratie of woede, wat voor terminologie je ook wilt gebruiken, dat zich naar Max aan het opbouwen was, gekalmeerd. Hij is zijn eigen man, hij zegt wat hij wil, hij danst niet naar iemands pijpen en dat zaait verdeeldheid.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!