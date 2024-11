De Formule 1 is populair, en de vraag naar eigen Grands Prix is daardoor groter dan ooit. Ook Zuid-Afrika wil graag terugkeren op de Formule 1-kalender, en is zelfs al een procedure gestart om F1-accreditatie te verkrijgen. Red Bull bezocht alvast het historische Kyalami Grand Prix Circuit in Zuid-Afrika.

In een nieuwe video van het Oostenrijkse team is te zien hoe oud-Formule 1-coureur David Coulthard alvast een ritje maakt over het Kyalami-circuit. Er werd voor het laatst in 1993 een Grand Prix op het Zuid-Afrikaanse circuit verreden. Sindsdien is er ook geen Formule 1-race meer op het Afrikaanse continent verreden.

In de video van Red Bull is te zien hoe Coulthard in een RB7 het Afrikaanse circuit onveilig maakt, tot grote schrik van de aanwezige beveiliging. Ook de Zuid-Afrikaanse Red Bull-atleet Samkeliso ‘SamSam’ Thubane is in de video te zien. Red Bull hoopt met het filmpje “om de F1 dichter bij fans over de hele wereld te brengen en om Zuid-Afrika een nieuwe impuls voor zijn autosportambities te geven.”

Onvergetelijk

Coulthard is in ieder geval al enthousiast over het idee van een terugkeer van de koningsklasse naar Zuid-Afrika. “Het was onvergetelijk om hier in Kyalami met de RB7 te rijden”, zegt de Schot in het officiële persbericht. “Met de energie van de Zuid-Afrikaanse bevolking en het wereldklasse circuit van Kyalami is het duidelijk dat het land klaar is om weer deel te nemen aan de F1-kalender.”

