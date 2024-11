Nico Hülkenberg onthult hoe de marshals ‘aan het feesten’ waren, nadat ze de Duitse coureur hadden geholpen om weer de baan op te komen in São Paulo. Zowel de Haas-coureur als de marshalls hadden toen niet door dat Hülkenberg een zwarte vlag zou krijgen voor de actie. Hülkenberg is de eerste coureur sinds 2007 die op deze manier werd gediskwalificeerd.

Hülkenberg werd tijdens de race in São Paulo de eerste coureur sinds 2007 die een zwarte vlag kreeg. De Duitser kreeg de vlag gezwaaid, omdat hij door de marshals na zijn spin in ronde 27 terug de baan op was geduwd. Hulp van buitenaf is verboden, en daarom werd de Haas-coureur gediskwalificeerd.

“Ik denk dat het eigenlijk wel goed ging op de intermediates, ik zat lange tijd in een treintje met Pierre (Gasly, red.) en Fernando (Alonso, red.), voordat we een pitstop ging maken”, blikt de Duitser terug op zijn race, tegenover de media. “Dus ik denk dat we goed gingen. Het was niet verschrikkelijk, maar ook niet geweldig.” Na de pitstop ging het echter bergafwaarts, volgens de Haas-coureur.

Marshals waren blij

Hülkenberg spinde bij de Senna Esses, en kwam naast de baan terecht. De Duitser kon vervolgens niet zelfstandig meer wegkomen. “Ze (de marshals, red.) kwamen naar buiten, ze duwden me eraf en ze waren echt blij met zichzelf”, vervolgt Hülkenberg. “Ze waren aan het feesten en duwden me door en zeiden: ‘Kom op, gaan, laten we gaan, deze race is nog niet klaar’. Op dat moment denk je niet echt na, het kan je eerlijk gezegd ook niet schelen, je gaat gewoon door en je deinst later niet terug voor de gevolgen.”

Marshals feesten nadat ze Nico Hülkenberg weer de baan op hebben geduwd (Motorsport Images)

