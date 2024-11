Nico Hülkenberg had zondag in Brazilië de twijfelachtige eer om de eerste coureur sinds 2007 (!) te zijn die een zwarte vlag kreeg. Dat betekent diskwalificatie, een sanctie die nog tijdens een race schaars is. De Duitser de straf nadat zijn Haas-bolide door marshals terug de baan op was geduwd, terwijl hij al was gestrand naast het circuit.

Het lijkt sympathiek en is goedbedoeld, maar het is tegen de regels. Hulp van buitenaf is verboden in dit geval. Kort na het incident met Hülkenberg, die eerst nog de wedstrijd vervolgde, crashte Franco Colapinto. Dat veroorzaakte code rood en op dat moment kreeg Hülkenberg de melding van de zwarte vlag.

Daarmee trad hij in de voetsporen van Giancarlo Fisichella en Felipe Massa. Die kregen tijdens de Grand Prix van Canada zeventienjaar geleden de zwarte vlag, omdat ze zich niet hielden de regels die in de pitlane golden.

