Carlos Sainz, die volgend jaar Ferrari verruilt voor Williams, mag dit jaar al zijn eerste meters maken voor de Britse renstal. Tijdens de zogenaamde post season-test in Abu Dhabi zal hij achter het stuur van de FW46 kruipen, zo maakte het team vrijdag bekend. Na vier jaar bij Ferrari wordt de Spaanse routinier geslachtofferd ten behoeve van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

“Deze gelegenheid stelt zowel Carlos (Sainz, red.) als het team in staat om een goede werkrelatie op te bouwen,” schreef Williams in een officieel persbericht. “Met het oog op de komende jaren kunnen we hier niet vroeg genoeg mee beginnen.” De Britten hopen met een line-up van Sainz en Albon steeds competitiever te worden – in de toekomst wil het team weer kunnen meestrijden om podiumplekken en overwinningen.

‘Formidabel duo’

“De testsessies op het Yas Marina Circuit bieden Sainz een waardevolle kans om alvast vertrouwd te raken met zijn nieuwe teamomgeving,” vervolgde het bericht. “Hij zal bovendien voor het eerst in de FW46 rijden. Samen met Alex Albon vormt hij straks een van de meest formidabele duo’s op de grid.” De smooth operator neemt het stokje over van de jonge Franco Colapinto, die nog altijd geen stoeltje heeft bemachtigd voor 2025.

Naast Sainz mogen ook andere coureurs in Abu Dhabi alvast ‘proeven’ van hun nieuwe werkgever. Zo zal Esteban Ocon in actie komen namens Haas, in afwachting van zijn officiële transfer. Lewis Hamilton neemt daarentegen nog geen plaats in Sainz’ Ferrari-bolide. Teambaas Fred Vasseur onthulde onlangs dat de zevenvoudig wereldkampioen een speciaal traject zal volgen in aanloop naar zijn debuut bij de Scuderia.

