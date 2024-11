Carlos Sainz kwam tijdens de eerste GP van Las Vegas als zesde over de streep. Er had ongetwijfeld meer in gezeten voor de Spanjaard, ware het niet dat hij een gridstraf van tien plaatsen kreeg vanwege het vervangen van een aantal onderdelen. Het was een dubieuze straf, aangezien hij die onderdelen moest vervangen omdat zijn auto onbedoeld beschadigd raakte door een putdeksel. In aanloop naar de editie van 2024 denkt Sainz dat hij nog iets tegoed heeft van de organisatie.

Met veel bombarie opende Las Vegas vorig jaar haar deuren voor de inaugurele Grand Prix. Het spektakel was echter van korte duur; na slechts negen minuten werd de eerste vrije training gestaakt omdat Carlos Sainz zijn bolide beschadigde op een losliggende putdeksel. De sessie werd vroegtijdig beëindigd. Het incident leidde tot verontwaardiging bij de fans en grote woede bij het team van Ferrari – Sainz’ motor was immers compleet vernield.

De Scuderia moest de accu, de motor én de besturingselektronica van de Spanjaard vervangen. Dit resulteerde in een onbedoelde gridstraf van tien plaatsen. Waar Sainz zich aanvankelijk als tweede kwalificeerde, vlak achter teamgenoot Charles Leclerc, startte hij uiteindelijk vanaf P12. In de race kwam hij niet verder dan de zesde plek.

‘Vernoem het rechte stuk naar mij’

Eén jaar later staat de tweede editie van de GP van Las Vegas voor de deur, en Carlos Sainz is nog steeds van mening dat hij destijds ‘onterecht is bestraft’. Inmiddels heeft hij echter een idee hoe de organisatie het goed kan maken. In gesprek met het Spaanse Marca grapte hij dat het rechte stuk van het stratencircuit maar naar hem vernoemd moet worden.

“Ik zag op sociale media dat iemand zei dat ze het rechte stuk—waar ik vorig jaar die putdeksel raakte—naar mij hebben vernoemd,” vertelde Sainz. “Dat is natuurlijk niet echt waar, maar dat hadden ze waarschijnlijk wel moeten doen. Nee, ik maak een grapje,” voegde hij er lachend aan toe. “Hopelijk kan ik dit jaar een beter resultaat behalen. We hadden vorig jaar echt kunnen winnen.” In 2023 ging Max Verstappen er met de winst vandoor. “Ik werd duidelijk oneerlijk gestraft,” besloot Sainz. “Hopelijk heeft Las Vegas dit jaar iets moois voor ons in petto.”

