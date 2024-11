Eind deze maand verschijnt een nieuw boek over de bekroonde Formule 1-auto’s van Michael Schumacher. De gevierde Duitser was de eerste coureur die zeven wereldtitels behaalde in de koningsklasse van de autosport. Vijf van die kampioenschappen won hij achter het stuur van een Ferrari. Lewis Hamilton, die volgend jaar ook hoopt te schitteren namens de Scuderia, schreef het voorwoord van dit nieuwe boek.

De bundel, die vanaf 18 november officieel verkrijgbaar is in de boekhandel, viert de auto’s waarmee Michael Schumacher zijn kampioenschappen veroverde. Van de Benetton B194 tot de Ferrari F2004, alle bolides worden uitgebreid belicht. Het voorwoord is geschreven door Lewis Hamilton, de tweede coureur die erin slaagde zeven kampioenschappen te winnen. Volgend jaar maakt Hamilton – net als Schumacher ooit deed – de overstap naar Ferrari. De grote vraag is of hij daar zijn illustere achtste titel kan behalen.

“Michael (Schumacher, red.) is een van de legendes in onze sport,” schreef Hamilton in het boek. “Als je opgroeit met een passie voor autosport, kijk je altijd op naar bepaalde mensen. Michael was zonder twijfel een van die rolmodellen voor jonge coureurs. Zijn snelheid, zijn werkmentaliteit, zijn vastberadenheid en zijn consistentie zijn ongeëvenaard. We moeten zijn lange carrière en al zijn topprestaties blijven bewonderen.”

‘Rolmodel’

Hamilton heeft ook aandacht voor het privéleven van de bewierookte Duitser, die buiten het circuit bekend stond als een toegewijde familieman. “Als het gaat om zijn nalatenschap, richt ik me vooral op wie hij was als persoon,” aldus Hamilton. “Het gaat me niet zozeer om titels of trofeeën, maar om de familie die hij en Corinna hebben opgebouwd. Hun grootsheid, nederigheid en oprechtheid zeggen veel meer over wat voor persoon Michael Schumacher echt was.”

Sinds zijn ernstige ski-ongeluk in 2013 is Michael Schumacher niet meer in het openbaar verschenen. Alleen zijn familie, advocaat en verzorgend personeel weten hoe het nu met hem gaat. Ondanks zijn afwezigheid wordt hij nog steeds vaak genoemd als een van de grootste coureurs aller tijden. Ook Max Verstappen wordt regelmatig vergeleken met ‘Schumi‘.

