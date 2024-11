Vanaf 2025 kunnen teams verplicht worden om een zogenoemde cooling kit te installeren in hun auto. Omdat de Formule 1 steeds vaker te maken krijgt met extreme temperaturen, krijgen coureurs dus een soort airco. Fans zijn echter niet heel enthousiast over deze nieuwe regelgeving. Op sociale media vragen mensen zich af of de auto’s hierdoor zwaarder worden en waarom er überhaupt in tropische landen wordt geracet.

De GP van Qatar van 2023 ging de boeken in als een van de warmste races van de moderne Formule 1. Dat had de nodige gevolgen. Logan Sargeant moest zijn wedstrijd vroegtijdig staken door de extreme hitte en Esteban Ocon loosde zijn maaginhoud in zijn helm. Ook dit jaar was het raak. Na de GP van Singapore moesten Lewis Hamilton en George Russell hun mediaverplichtingen overslaan. Door de verzengende hitte op het Marina Bay Street Circuit voelden beiden zich niet fit genoeg om de pers te woord te staan.

Sinds 2023 experimenteert de sport met een airco-systeem. Na succesvolle tests tijdens de laatste editie van de Nederlandse GP, werd donderdag bekend dat de teams vanaf 2025 een cooling kit mogen gebruiken. In tegenstelling tot een standaard airco, worden er bij de Formule 1-bolides verschillende, kleinere elementen rond de cockpit geplaatst. Deze moeten ervoor zorgen dat er gekoelde lucht naar de bestuurder wordt geleidt.

‘Straks ook bekerhouders’

Op sociale media vindt niet iedereen een airco in de Formule 1 een goed idee. “Er komen straks ook bekerhouders en prullenbakken in de portieren zeker?”, schreef een gebruiker spottend. “Kunnen er geen sprinklers met ijswater boven het circuit worden gehangen?”, reageerde een ander. Andere fans zijn vooral bang dat er met dergelijke systemen nog meer onnodig gewicht op de bolides komt. “Ik hoop niet dat de auto’s hierdoor zwaarder worden”, wordt er meer dan eens geschreven.

Er zijn ook fans die zich afvragen waarom er überhaupt wordt geracet bij extreme hitte. “Misschien moeten we gewoon lekker in Europa blijven”, aldus een anonieme X-gebruiker. Tot slot zijn er ook mensen die positief reageren op de nieuwe plannen van de Formule 1-commissie: “Het werd tijd, de GP van Qatar van 2023 zag er maar gevaarlijk uit.”

