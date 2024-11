Aankomende Formule 1-talenten moeten nog een jaartje wachten, voordat ze zich in de zogenoemde rookie-race mogen bewijzen. De Formula 1 Commission heeft als doel gesteld om de sprintrace voor rookies voor het eerst in 2026 te houden. Daarnaast besloten de commissieleden tijdens de vergadering ook over aanpassingen aan de startprocedure en komt er een cooling kit voor coureurs.

Tijdens de vergadering in juli van de commissie kwam het onderwerp van de zogenoemde rookie-race al langs. In oktober werd echter besloten dat deze vanwege tijdsgebrek pas na 2024 zal plaatsvinden. Het lijkt er nu op dat aankomende Formule 1-talenten zelfs nog tot 2026 moeten wachten, voordat ze zich in een F1-bolide mogen bewijzen. “De commissie blijft geïnteresseerd in het concept (van de rookie-race, red.) en zal het verder overwegen in 2025 met als doel een rookie sprintrace in 2026”, luidt het officiële persbericht. De vergadering vond op 13 november plaats.

Naast de veelbesproken sprintrace, stond ook de startprocedure op de agenda. Er ontstond namelijk tijdens de Grand Prix van São Paulo verwarring over de procedure, toen Williams besloot om Alexander Albon niet de race te laten starten. Zijn zevende startplek op de grid bleef daardoor leeg. “De Commissie heeft een herzien protocol bevestigd voor het sluiten van de grid wanneer een team een auto terugtrekt.”

Cooling kit

Als laatste werden nog veranderingen aan de technische en financiële reglementen voor 2025 goedgekeurd, en is er progressie gemaakt met het “opstellen van de regelgeving voor 2026”. Ook keurde de commissie de introductie van een “cooling kit” voor coureurs goed. De oververhitting van coureurs onder extreme raceomstandigheden, zoals tijdens de Grand Prix van Singapore, kwam dit jaar weer ter sprake. Zowel Lewis Hamilton als George Russell verscheen na afloop van de race op het Marina Bay Street Circuit niet voor de media, doordat ze door de hitte niet lekker waren geworden.

