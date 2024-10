Aankomende Formule 1-talenten moeten toch nog wat langer wachten om hun racekwaliteiten op de baan te mogen laten zien. De FIA bevestigt dat er in 2024 nog geen rookie-race op de kalender komt. Hoewel veel teambazen en commissieleden het concept goed ontvingen, besloot de Formula 1 Commission dat er te weinig tijd is om het evenement nog in 2024 te organiseren.

De F1-commisie kwam op woensdag bij elkaar om onder andere de sprintrace voor rookies te bespreken. “Hoewel het concept op brede steun kon rekenen, werd besloten dat het evenement vanwege tijds- en organisatorische beperkingen niet in 2024 zou plaatsvinden. De besprekingen zullen worden voortgezet om een potentieel concept en plan voor 2025 te formuleren”, leest het officiële persbericht van de FIA.

LEES OOK: ‘Rookie-race krijgt binnenkort groen licht van de Formule 1-teams’

De sprintrace voor aankomende Formule 1-coureurs was bedoeld als extra test voor rookies. Zo konden de aankomende talenten het tijdens een verkorte race in Formule 1-bolides tegen elkaar opnemen. De race zou na de Grand Prix van Abu Dhabi plaatsvinden. Hierdoor hoefden teams zich geen zorgen te maken over eventuele schade aan hun auto’s. De teambazen bespraken het idee afgelopen juli voor het eerst.

2026-reglement

Naast de rookie-race kwam ook het 2026-reglement aan bod. Er werden een aantal aanpassingen aan het technische reglement van 2026 gedaan op het gebied van performance, aerodynamica en veiligheid. “Deze hebben betrekking op een verhoging van de verwachte aerodynamische prestaties van de auto’s na uitgebreide samenwerking tussen de teams en de FIA in de afgelopen maanden”, aldus de FIA.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!