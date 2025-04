De FIA heeft General Motors officieel goedgekeurd als toekomstige motorleverancier voor de Formule 1. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. GM Performance Power Units LLC, een samenwerking tussen General Motors en TWG Motorsports, gaat vanaf 2029 krachtbronnen leveren voor het toekomstige Cadillac-team. De Amerikanen staan vanaf 2026 op de grid, maar zullen in de eerste drie seizoenen gebruikmaken van Ferrari-motoren.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem reageerde enthousiast op de toetreding van General Motors als officiële motorfabrikant. “Meer dan twee jaar geleden keurde de FIA de deelname van een elfde team goed”, liet hij weten middels een persbericht. “De vooruitgang die we vandaag zien, bevestigt dat die stap de juiste was. De komst van GM Performance Power Units onderstreept de groeiende wereldwijde aantrekkingskracht van de Formule 1 en de toenemende interesse van topfabrikanten.”

Ben Sulayem benadrukte ook de bredere visie van de FIA: “De inzet van General Motors op het gebied van innovatie, duurzaamheid en competitie sluit naadloos aan bij onze ambities. Dit versterkt onze doelstelling om de sport inclusiever en toegankelijker te maken, met ruimte voor nieuwe fabrikanten en technologie.” De Amerikaanse autogigant stort zich de komende drie jaar op het ontwikkelen van een hybride aandrijflijn, geheel in lijn met de toekomstige motorreglementen. De afgelopen weken deden ook geruchten de ronde dat de Formule 1 mogelijk zou terugkeren naar atmosferische V10-motoren. GM en het team van Cadillac waren – vanzelfsprekend – faliekant tegen.

Belang van een Amerikaanse krachtbron

De leiding over het motorproject ligt in handen van autosportveteraan Russ O’Blenes, die eerder dit jaar werd benoemd tot CEO van GM Performance Power Units. Ook hij reageerde enthousiast op de goedkeuring van de FIA. “Nu we groen licht hebben gekregen, versnellen we onze inspanningen om een Amerikaanse Formule 1-motor op de grid te krijgen. Dit is een grote stap richting onze visie van een competitieve en bovenal Amerikaanse krachtbron.”

De ontwikkeling van de nieuwe motor is al in volle gang. Terwijl het team test met prototypes, worden er plannen gemaakt voor een nieuwe faciliteit voor GM Performance Power Units. Deze nieuwe uitvalsbasis, nabij het Charlotte Technical Center van General Motors, moet in 2026 haar deuren openen. Het toetreden van een nieuwe motorleverancier betekent niet alleen een uitbreiding van het motoraanbod in de Formule 1, maar ook een flinke stap vooruit in de Amerikaanse betrokkenheid bij de sport. Liberty Media en de FIA richten zich al langere tijd op deze belangrijke groeimarkt.

Russ O’Blenes, CEO van GM Performance Power Units LLC (General Motors)

