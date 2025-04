Eerder deze maand trad Robert Reid – de vicevoorzitter van de FIA – af naar aanleiding van een ‘breuk in bestuursnormen’. Uit een verklaring bleek dat de Engelsman het niet eens was met de controversiële bestuursstijl van voorzitter Mohammed Ben Sulayem, die de afgelopen maanden steeds meer macht naar zich toe trok. De Emirati heeft inmiddels een vervanger voor Reid aangedragen; Malcolm Wilson, een grote naam in de rallysport, is zijn voorkeurskandidaat.

Malcolm Wilson, oud-winnaar van het British Rally Championship en oprichter van M-Sport, is door Ben Sulayem voorgedragen als vicevoorzitter voor sport. De leden van de FIA zullen hierover stemmen tijdens een bijeenkomst in juni in Macau. Reid trad af vanwege serieuze zorgen over de bestuurscultuur binnen de FIA. “In de loop der tijd heb ik gezien hoe de principes die we hadden beloofd te handhaven, werden genegeerd,” verklaarde hij.

Zijn beoogde opvolger, de 69-jarige Wilson, is een gevestigde naam in de rallywereld — zowel als coureur als ondernemer. Zijn lange samenwerking met Ford leverde hem in 1994 het British Rally Championship op. Bovendien won zijn M-Sport in 2006 en 2007 het constructeurskampioenschap in het WRC. In 2009 ontving Wilson nog een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de autosport.

‘Van onschatbare waarde’

“Ik ben verheugd Malcolm Wilson te nomineren voor de functie van FIA-vicevoorzitter voor sport,” aldus Ben Sulayem in een officieel persbericht. “Hij heeft een indrukwekkende carrière in de wereldwijde autosport achter de rug. Hij heeft meer dan veertig jaar op het hoogste niveau geracet, zowel als coureur als als technisch partner van teams. Deze ervaring zal van onschatbare waarde zijn voor de FIA en onze aangesloten partners.”

“De FIA heeft een centrale rol gespeeld in mijn carrière,” voegde Wilson eraan toe. “Ik kijk er enorm naar uit om Ben Sulayem en de hele FIA-familie te ondersteunen in hun belangrijke missie. Er is nog nooit een spannender moment geweest om in de autosport actief te zijn, en ik weet uit eigen ervaring welke voordelen de sport biedt aan families en gemeenschappen over de hele wereld. Ik kijk ernaar uit om gedurende zijn huidige ambtstermijn met de voorzitter samen te werken, de autosport naar een nieuw publiek te brengen en ervoor te zorgen dat we de allerbeste kampioenschappen voor al onze deelnemers leveren.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft Malcolm Wilson aangedragen als vervanger voor ex-vicevoorzitter Robert Reid

