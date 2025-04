Robert Reid was tot voor kort vicevoorzitter van de FIA; in aanloop naar de GP van Bahrein legde hij zijn taken neer. In een korte verklaring sprak hij van een ‘fundamentele breuk in de bestuursnormen’ van de organisatie. Inmiddels heeft hij een uitgebreider statement gepubliceerd, waarin hij indirect het leiderschap van de controversiële FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem verder bekritiseert.

Reid benadrukt dat zijn aftreden geen persoonlijke of politieke motieven kende, maar voortkwam uit principes. “Ik heb deze rol op me genomen met een duidelijk mandaat: meehelpen aan het leiden van een transparante, verantwoordelijke en door leden geleide organisatie”, liet hij weten. Juist dat mandaat zag hij de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan. Hij spreekt herhaaldelijk van een gebrek aan communicatie en transparantie vanuit de top van de FIA.

“Het is interessant, maar niet verrassend, dat veel mensen mij privé steun betuigden, maar daarbij aangaven dat ze daar publiekelijk niet voor uit durfden te komen uit angst voor represailles”, aldus Reid. “Dat zegt genoeg. Vanuit andere hoeken was de stilte dan weer oorverdovend.”

‘Ik betaal de prijs voor mijn principes’

Reid beschrijft hoe hij steeds meer werd buitengesloten nadat hij zijn zorgen uitte over de bestuurscultuur binnen de FIA. Een concreet voorbeeld is zijn weigering om hals over kop een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen voorafgaand aan een vergadering van de World Motor Sport Council in maart. Hij vroeg om uitstel om juridisch advies in te winnen, maar dat verzoek werd afgewezen. Daarop werd hij uitgesloten van de vergadering, zijn FIA-e-mailadres werd zonder aankondiging geblokkeerd, en pas na een brief van zijn advocaat kwam er een reactie. “Dat was een bewuste beslissing, werd mij toen gezegd”, onthulde Reid. “Legitieme zorgen uiten werd gewoon niet gewaardeerd. Ik heb de prijs betaald voor mijn principes.”

‘Gebrek aan transparantie’

Volgens Reid was het breekpunt het besluit van de FIA om zelf de promotie van het World Rallycross Championship op zich te nemen. Reid noemt dit een duidelijk voorbeeld van belangenverstrengeling, waarbij de FIA als sportbestuurder en commerciële partij tegelijk optreedt. “Ik heb herhaaldelijk gewaarschuwd voor juridische risico’s en een gebrek aan zorgvuldigheid”, verklaarde de Schot. “Maar ik kreeg geen gehoor.”

“Uiteindelijk had ik geen andere keuze dan extern juridisch advies en ondersteuning in te winnen”, vervolgde Reid. “Pas toen kreeg ik een reactie, maar helaas ontbrak het aan de transparantie waarop ik had gehoopt. Mij werd heel kort verzekerd dat het bestuursproces degelijk was en dat er geen juridisch risico was. Ik heb mijn mond opengetrokken toen ik het gevoel had dat fundamentele principes werden genegeerd”, vatte Reid samen. “Ik deed dat respectvol, constructief en altijd met het doel de integriteit van de sport te beschermen. Maar dat werd duidelijk niet gewaardeerd. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe dit kan leiden tot uitsluiting in plaats van dialoog. Ik heb er geen spijt van, maar ik denk wel dat ik oneerlijk behandeld ben.”

