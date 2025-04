Sebastian Vettel laat zich kritisch uit over de media die Lando Norris hebben berispt na de GP van Bahrein. De McLaren-coureur stelde zich na een mislukte kwalificatie opvallend kwetsbaar op tegenover de pers. Daarop begonnen veel media en experts te twijfelen of de Brit de titel wel waardig is. Vettel, die het eerder al opnam voor de ‘moedige’ Norris, hoopt dat de media in het vervolg respect tonen voor iedereen die zelftwijfel durft te tonen.

In aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië vroeg Sky Sports Sebastian Vettel nog eens naar de kwetsbaarheid van Lando Norris. In vergelijking met de stoïcijnse Oscar Piastri werden de afgelopen week vraagtekens geplaatst bij de mentale weerbaarheid van Norris. “Hebben we niet allemaal goede en slechte dagen, of we nu Formule 1-coureur zijn of een gewone baan hebben?”, reageerde Vettel retorisch.

‘Iedereen maakt dit een keer mee’

“Wat is eigenlijk een gewone baan?”, vervolgde de viervoudig wereldkampioen. “Kunnen we ons hier niet allemaal in herkennen? Iedereen kent mooie en minder mooie momenten. Het gevaar is dat mensen zo’n houding gaan interpreteren als een teken van zwakte. ‘Waarom doet hij dat?’, wordt er dan geroepen. ‘Weet iemand wat er met hem aan de hand is? Wat is er mis met hem?’ Maar er is helemaal niets mis met hem. Ik denk dat iedereen in verschillende fases van zijn of haar leven hetzelfde meemaakt.”

“Zelftwijfel is het meest natuurlijke dat er is”, besloot Sebastian Vettel streng. “Maar het is het meest onnatuurlijke om erover te praten, en dat is verkeerd. Dus ik vind het helemaal prima dat Norris zich zo durft te uiten. Het is bovendien heel moedig dat hij zich zo openstelt en over die kant van zichzelf wil praten. Ik hoop heel erg dat de media het oppikken en het een beetje omdraaien.”

