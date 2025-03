Sebastian Vettel erkent dat zijn status als milieuactivist in schril contrast staat met zijn voormalige carrière als Formule 1-coureur. Sinds zijn pensioen in 2023 zet de Duitser zich in voor verschillende initiatieven tegen klimaatverandering. Hoe rijmt hij dat met zijn verleden in een sport vol raceauto’s en privévliegtuigen?

Weinig coureurs zijn zo succesvol geweest als Sebastian Vettel. De 37-jarige Duitser heeft vier wereldtitels, 53 raceoverwinningen en 57 polepositions op zijn palmares staan. Na periodes bij Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari en Aston Martin hing hij in 2023 zijn racepak aan de wilgen. Sindsdien zet hij zich actief in voor milieubewustzijn. Zelfs wanneer hij nog sporadisch in de Formule 1-paddock verschijnt, vraagt hij doorgaans aandacht voor duurzaamheid en een betere leefomgeving. In een interview met het Zwitserse Tages Anzeiger legde hij uit waarom hij dat juist nu zo belangrijk vindt.

“Als mensen over de klimaatcrisis praten, ligt de nadruk vaak op hoe slecht het ervoor staat,” stelde Vettel. “De vooruitzichten zijn somber, er heerst een doemscenario. Daardoor zien veel jongeren de toekomst pessimistisch in. Juist daarom vind ik het belangrijk dat we de focus verleggen naar oplossingen.” Als vader van drie jonge kinderen wil hij een positiever perspectief bieden. “Er zijn zoveel mensen met geweldige ideeën. Door daar aandacht aan te besteden, creëer je meer bewustzijn bij de jongere generatie. Toen ik zelf jong was, had ik hier nauwelijks kennis van. Natuurlijk wist ik dat je afval niet zomaar op straat moest gooien, maar ik begreep niet de diepere impact daarvan.”

‘Ik erken de hypocrisie’

Vettel erkent dat hij zich in een bevoorrechte positie bevindt. “Ik heb de tijd om me met deze problemen bezig te houden en bovendien de mogelijkheden om duurzame alternatieven te kiezen,” gaf hij toe. Na een uiterst succesvolle carrière in de autosport zit hij goed in de slappe was. “Het belangrijkste is bewustwording”, lichtte hij toe. “Pas als mensen zich bewust zijn van hun impact, kunnen ze echt iets veranderen. Dat besef wil ik bij kinderen aanscherpen.”

LEES OOK: Vader Sergio Pérez: 'Checo keert alleen terug als hij de titel kan winnen'

Tot slot accepteert Vettel de kritiek op zijn persoon, vooral wanneer hij als hypocriet wordt bestempeld. In zestien seizoenen Formule 1 heeft hij immers flink bijgedragen aan de vervuiling van de planeet. “Ik moet die beschuldigingen accepteren,” verzuchtte hij. “Ik ben de grootste hypocriet als het gaat om milieukwesties, omdat ik zelf een enorme ecologische voetafdruk heb achtergelaten. Maar moet ik me daar schuldig over voelen? Problemen lossen we niet op met schaamte, maar door ze onder ogen te zien en naar oplossingen te zoeken. In zekere zin zijn we allemaal een beetje hypocriet. Niemand hoeft per se op vakantie naar Thailand, maar het is wel ontzettend mooi. Het punt is: hoe maken we dat soort keuzes duurzamer?”

