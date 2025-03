Antonio Pérez Garibay, de vader van voormalig Formule 1-coureur Sergio Pérez, deed deze week een boekje open over de toekomst van zijn zoon. De Mexicaanse coureur, die vier jaar lang voor Red Bull racete, werd na het seizoen van 2024 geslachtofferd ten behoeve van Liam Lawson. Volgens papa Pérez had zijn zoon genoeg aanbiedingen gekregen van andere teams, maar wilde hij alleen blijven racen als hij kans maakte op de titel.

Na een uitermate teleurstellend seizoen werd Sergio Pérez in december ontslagen door Red Bull. De 35-jarige coureur had eerder een tweejarig contract getekend met de Oostenrijkers, maar de samenwerking werd vroegtijdig ontbonden. Sindsdien heeft Checo maar weinig van zich laten horen. Er gaan geruchten dat hij een rentree zou kunnen maken met het nieuwe Formule 1-team van Cadillac, maar vooralsnog is er niets bevestigd. Vader Antonio Pérez Garibay belooft ondertussen dat er achter de schermen aan iets moois wordt gewerkt.

‘Pérez had kansen bij andere teams’

“Wat Checo aan het bekokstoven is, is iets heel groots voor de Mexicaanse fans”, verklaarde Garibay tegenover ESPN. “Ze zullen heel blij zijn, heel trots – we hopen dat dit alles nog vele jaren zal duren.” Hij benadrukte dat zijn zoon eerder kansen kreeg om in de Formule 1 te blijven, maar dat hij alleen zou terugkeren als hij de kans kreeg om te vechten voor het kampioenschap.

“Hij kijkt er alleen maar naar uit om terug te keren, om kampioen te worden – dat is het enige dat ontbreekt”, aldus Garibay. “Met andere woorden, hij zou niet terugkeren naar de Formule 1 als hij geen wereldkampioen kan worden. Tot nu toe is hij slechts één keer als tweede geëindigd in de Formule 1, iets wat we in Mexico nog nooit hebben gehad.” Sergio Pérez eindigde in 2023 op de tweede plaats in het kampioenschap, achter teamgenoot Max Verstappen. Volgens zijn vader had hij aanbiedingen om dit jaar in de Formule 1 te blijven, maar sloeg hij die af. “Hij had kansen bij andere teams, maar die boden niet het niveau dat hij zocht. Hij verdient het om vooraan mee te vechten.”

