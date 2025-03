Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft één duidelijk doel voor Red Bull voor ogen voor het aankomende seizoen: een vijfde titel op rij voor Max Verstappen. Volgens de adviseur is de Nederlandse wereldkampioen gewoon ‘de beste’, al ligt McLaren wel aan kop en wordt het spannend wat er bij Ferrari gaat gebeuren.

De Grand Prix van Australië staat op het punt van beginnen, en vooral Red Bull-fans kijken gespannen uit naar het raceweekend in Melbourne. Max Verstappen gaf namelijk al aan dat hij niet verwacht mee te dingen naar de winst op het Albert Park Street Circuit. Adviseur Helmut Marko is het met de coureur eens dat McLaren de favorietenrol vervult.

“Je kon (tijdens de testdagen in Bahrein, red.) zien dat McLaren op kop ligt, gevolgd door ons, Ferrari en Mercedes. Deze vier teams strijden om de titel. Het wordt in ieder geval veel spannender dan in voorgaande jaren”, vertelt Marko tegen oe24. De Oostenrijker houdt vooral Ferrari in de gaten. “Het wordt spannend om te zien wat er bij Ferrari gaat gebeuren. We weten dat Leclerc geweldig is in kwalificeren en dat Hamilton nog steeds tot uitzonderlijke prestaties in staat is.”

Hoewel Marko dus nog niet de precieze verhoudingen tussen de topteams weet, is de 81-jarige van één ding wel zeker. “Ons doel is om een vijfde titel op rij te winnen (voor Verstappen, red.). Dat is niet gelukt met Vettel.”

Engelse fans

Hoewel Marko zelf groot fan is van Verstappen, is de Nederlander niet geliefd bij iedereen. De Red Bull-coureur kreeg tijdens het F1 75-evenement nog te maken met boegeroep vanuit het publiek. Ook op dat moment blikt Marko nog even terug, en de adviseur trekt een duidelijke conclusie. “De Engelse fans zijn tegen hem”, aldus de Oostenrijker.

