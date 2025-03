Voorlopig denkt Max Verstappen niet dat het aankomende Formule 1-seizoen heel spannend gaat worden. De regerend wereldkampioen betwijfelt dan ook of hij tijdens de seizoensopener in Melbourne meedingt naar de overwinning. De grote kanshebbers dit jaar zijn Lando Norris en Oscar Piastri, zo voorspelt hij. Volgens Verstappen steekt McLaren er met kop en schouders bovenuit.

“Hoeveel teams gaan er meestrijden om de titel dit jaar?”, vroeg Viaplay aan Max Verstappen tijdens een evenement op het circuit van Zandvoort. De Nederlander gaf een somber antwoord. “Op dit moment, één,” doelde hij op het team van McLaren. Volgens experts kwamen de papaja’s tijdens de wintertests in Bahrein als beste uit de bus. Eind vorig jaar beschikten Lando Norris en Oscar Piastri ook over de snelste bolide, al slaagden ze er niet in om het gat naar Verstappen te dichten.

‘McLaren duidelijk vooraan’

“Ze (McLaren, red.) hebben gelukkig wel een mooie kleur,” grapte Verstappen. In het verleden werden de feloranje bolides van de Britten al vaker vergeleken met de nationale kleur van Nederland. Zo heeft Lando Norris de afgevaardigden van de Orange Army meermaals McLaren-fans genoemd. “Wij hebben gewoon werk aan de winkel,” vervolgde Verstappen op serieuze toon. “De concurrentie zal hier en daar ook wel wat willen verbeteren, maar op dit moment is het gewoon één team dat duidelijk vooraan staat.”

Bij Red Bull hopen ze dat Max Verstappen er wel in slaagt om in 2025 opnieuw het verschil te maken. Helmut Marko noemde de regerend wereldkampioen eerder een ’troefkaart’ binnen de Formule 1. Daarbij hoopt hij dat de concurrentie ook dit jaar punten bij elkaar blijft afsnoepen, zoals vorig seizoen het geval was. Met name bij McLaren weigerde men een eerste coureur aan te wijzen, wat nadelig was voor titelkandidaat Lando Norris.

Na de wintertests in Bahrein is Max Verstappen ervan overtuigd dat McLaren met de MCL39 over de beste bolide beschikt (Getty Images)

