Red Bull-adviseur Helmut Marko beschouwt viervoudig wereldkampioen Max Verstappen als ‘een troefkaart’ in het nieuwe Formule 1-seizoen. Na een twijfelachtige wintertest verwacht hij dat het team opnieuw moet vertrouwen op de buitengewone kwaliteiten van de Nederlandse coureur; in de strijd met McLaren en Ferrari zou alleen Verstappen het verschil kunnen maken.

In 2024 slaagde Max Verstappen erin zijn vierde wereldtitel te veroveren, ondanks dat zijn team bij vlagen onderdeed voor de concurrentie. Terwijl de Nederlander het kampioenschap veiligstelde, kwam Red Bull niet verder dan de derde plaats bij de constructeurs – een zeldzaam contrast binnen de Formule 1. Marko hoopt dat de concurrentie ook dit jaar punten bij elkaar blijft afsnoepen, zoals vorig seizoen het geval was. Met name bij McLaren weigerde men een eerste coureur aan te wijzen, wat nadelig was voor titelkandidaat Lando Norris.

‘Troefkaart’

“Ik schat Piastri nog steeds heel sterk in,” verklaarde Helmut Marko onlangs tegenover sport.de. “Daarom hoop ik dat het McLaren-duo elkaar punten blijft afsnoepen. Daar profiteren wij tenslotte van. Bij ons is Verstappen duidelijk onze nummer één, maar van Piastri verwacht ik niet dat hij zich vrijwillig tot tweede rijder zal uitroepen. Op sommige circuits was hij immers net zo snel, zo niet sneller, dan Lando Norris.”

De duidelijke rolverdeling bij Red Bull had echter ook nadelen. Eeuwige secondant Sergio Pérez kon zich nooit meten met Verstappen, waardoor het team al snel terrein verloor in het constructeurskampioenschap. McLaren en Ferrari wisten de Oostenrijkers in de tweede seizoenshelft in te halen. Toegegeven, naarmate het jaar vorderde, stelde de RB20 steeds vaker teleur. Juist op die momenten was het Max Verstappen die uitblonk en het verschil maakte in het kampioenschap. Wat dat betreft is Helmut Marko eensgezind met Jos Verstappen: als de RB21 straks tekortschiet, treft Verstappen geen blaam. “Als de auto niet optimaal is, hebben we altijd nog onze troefkaart, Max Verstappen,” besloot de 81-jarige Oostenrijker.

