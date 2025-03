Duidelijke taal van Jos Verstappen! Hij waarschuwt Red Bull dat, als zoon Max Verstappen er niet in slaagt zijn wereldtitel te verdedigen, hij het team verantwoordelijk houdt. Na de testdagen in Bahrein verwachten veel experts dat McLaren over het beste pakket beschikt in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ferrari, Mercedes en Red Bull volgen op de voet, maar is dat genoeg voor Verstappen om zijn titel te behouden?

De zogenaamde bookmakers zijn na de wintertests in Bahrein overtuigd; Lando Norris heeft de beste papieren om zich in 2025 tot kampioen te kronen. De Engelsman beschikte eind vorig jaar al over de sterkste auto op de grid, maar wist zijn achterstand op Max Verstappen niet goed te maken. Als de krachtsverhoudingen in het nieuwe seizoen onveranderd blijven, zou Norris dit jaar wel eens met de eer kunnen strijken. Mocht Verstappen daadwerkelijk de titel verliezen aan zijn Britse concurrent, dan weet vader Jos al wie hij verantwoordelijk acht.

‘Red Bull moet blijven presteren’

“Het stond al lang vast dat Max dit jaar bij Red Bull zou blijven,” verzekert Jos Verstappen in gesprek met radiostation Joe. “We hebben vertrouwen in het team en zij geven ons het nodige vertrouwen, maar weet wel: als het niet goed gaat, is dat niet Max’ schuld. Red Bull moet blijven presteren. Ze moeten een goede auto blijven bouwen, dat is cruciaal.”

Ondanks de vele geruchten dat Max Verstappen een overstap naar bijvoorbeeld Aston Martin zou overwegen, blijft de 27-jarige coureur voorlopig trouw aan Red Bull. Hij beschouwt het team als zijn ‘familie’ en ziet vooralsnog geen reden om te vertrekken. Toch heeft adviseur Helmut Marko al laten doorschemeren dat er prestatieclausules zijn die Verstappen in staat stellen zijn huidige contract te ontbinden.

