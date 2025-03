Voormalig FIA-steward Johnny Herbert acht de kans groot dat Max Verstappen vroegtijdig voor een transfer naar Aston Martin kiest. De Nederlandse kampioen heeft tot en met 2028 een contract bij Red Bull, maar het gerucht gaat dat de toekomstige motorsamenwerking met Ford een grote uitdaging zal worden voor het team. Mogelijk biedt een deal met het Aston Martin van Adrian Newey meer perspectief.

Gedurende de winterstop meldde The Daily Mail dat Aston Martin bereid was om Max Verstappen een deal van 1 miljard Britse pond aan te bieden. De Nederlandse kampioen zou naast een Formule 1-contract aandelen in het bedrijf krijgen en de kans om buiten de koningsklasse voor het merk te rijden. Aston Martin zou ondertussen al sponsors hebben proberen te lokken met de belofte van Verstappen in een groene bolide. Het team ontkende deze geruchten later, en ook Max Verstappen zwoor voorlopig trouw te blijven aan Red Bull.

Echter, oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert gelooft nog steeds dat Verstappen een transfer zou kunnen maken. In gesprek met CasinoApps.com liet hij doorschemeren dat Red Bull en motorpartner Ford worstelen met de krachtbron voor 2026, waardoor ze mogelijk op achterstand komen wanneer de nieuwe reglementen van kracht gaan.

‘Verstappen doet mee om te winnen’

“Het draait allemaal om het pakket en Max (Verstappen, red.) weet heus wel wat er speelt bij Red Bull”, aldus Herbert. “De positieve relatie met Honda wordt binnenkort beëindigd. Vanaf 2026 waagt het team zich aan een nieuwe samenwerking met Ford. Er gaan geruchten dat het ontwikkelen van de nieuwe motor moeilijker is dan verwacht. Dat maakt het natuurlijk wel makkelijker om te kijken naar Aston Martin, dat straks een partnerschap aangaat met Honda, de leverancier waarmee je voorheen zo succesvol was. Om nog maar te zwijgen over Adrian Newey.”

“Verstappen is niet gek”, vervolgde Herbert. “Hij wil de beste uitgangspositie hebben om races te winnen. Als er een kans zou komen bij Aston Martin, zou ik geschokt zijn als hij niet zou toehappen en ervoor zou gaan. Want hij weet heel goed dat Aston Martin, met Adrian en met Honda, de plek bij uitstek zou kunnen zijn”, voegde de Brit eraan toe. “Uiteindelijk doet Verstappen mee om te winnen. Ik weet dat hij een contract heeft met Red Bull, maar contracten betekenen niet veel als er niet gepresteerd wordt. Bovendien hadden alle kampioenen die ik ken altijd een prestatieclausule.”

Aston Martin heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd en een aantal van de beste Formule 1-medewerkers aangetrokken. Andy Cowell is benoemd tot teambaas, terwijl Adrian Newey net is begonnen als grote technische directeur. Desondanks heeft Max Verstappen nog geen blijk gegeven van transferplannen. Hij beschouwt Red Bull als zijn ‘familie’ en wil zijn huidige contract voorlopig eren.

