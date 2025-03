Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert slaat terug naar de FIA en iedereen die hem betichtte van partijdigheid. De Brit werd eerder dit jaar ontslagen als steward omdat hij zijn werk combineerde met een rol als analist bij verschillende media. Ondanks vele beschuldigingen van vooringenomenheid en een voorkeur voor Britse coureurs is Herbert zich van geen kwaad bewust. Hij wijst naar zijn Nederlandse collega’s, die op hun beurt wél een favoriet mogen hebben.

Johnny Herbert werd een maand geleden ontslagen als FIA-steward, nadat de organisatie tot de conclusie was gekomen dat zijn taken als steward en die van mediapresentator ‘onverenigbaar’ waren. Waarschijnlijk speelde sociale druk een belangrijke rol bij het besluit. Herbert kwam vorig jaar al in opspraak nadat hij, in zijn rol als steward, Max Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden oplegde na een clash met Lando Norris tijdens de Grand Prix van Mexico. Jos Verstappen was een van de eersten die de FIA opriep om onderzoek te doen naar belangenverstrengeling.

In een recent interview met CasinoApps.com verklaarde Johnny Herbert dat ‘bepaalde mensen’ met de FIA hebben gesproken over zijn ontslag. “Het kwam in eerste instantie niet vanuit de FIA”, legde hij uit. “Het had alles te maken met gesprekken die met de FIA werden gevoerd; dat heeft hun standpunt uiteindelijk veranderd. Alles wat ik vorig jaar heb gedaan, was vooraf besproken en geaccepteerd. Twee dagen voordat ik uiteindelijk telefonisch werd ontslagen, kreeg ik nog te horen dat alles in kannen en kruiken was voor 2025. Maar dat bleek niet zo te zijn.”

‘Nederlanders mogen Britten gewoon uitschelden?’

“Ik begrijp hoe alles tot stand is gekomen”, vervolgde hij. “Daarbij wil ik niet met de vinger wijzen, maar zoals ik al zei, waren er bepaalde mensen die daadwerkelijk met de voorzitter hebben gesproken, en dat is waarom ik uiteindelijk ontslagen ben.” Herbert ontkende verder dat hij ooit partijdig is geweest in zijn beslissingen als steward. “De familie Verstappen blijft dat maar suggereren”, zei hij. “Ik lees dat en vraag me dan af: ‘Dus ik kan geen Britse coureur steunen omdat ik Brits ben?’ Het is belachelijk. Als je een Nederlander bent, kun je de Britten een beetje uitschelden en zeggen dat de Britten geen echte moraal hebben als racefans. Het moet wel van twee kanten komen, nietwaar?”

Tot slot liet Johnny Herbert zich ook uit over de recente onrust binnen de FIA. Voorzitter Mohammed Ben Sulayem zou meerdere kopstukken uit een vergadering hebben geweerd, omdat ze geen geheimhoudingsverklaring wilden tekenen. “De FIA is controlerender dan voorheen en hanteert nu een harde aanpak”, besloot hij. “Er lijkt een sterkere controlerende factor in het spel te zijn.”

