Het lijkt erop dat aankomende Formule 1-talenten binnenkort hun racekwaliteiten ook op de baan mogen laten zien. Volgens Motorsport.com zullen alle Formule 1-teams volgende maand tijdens de Commission Meeting de sprintrace voor rookies hun goedkeuring geven.

Als de zogenoemde rookie-race doorgaat, zal deze naar verluidt op de dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi plaatsvinden. Op dezelfde dag zal zowel een kwalificatie als een race worden verreden. Tien jonge coureurs mogen het dan tegen elkaar opnemen, zonder dat de teams zelf zich zorgen hoeven te maken over schade aan de auto’s. Verschillende teambazen, waaronder Red Bulls Christian Horner en Ayao Komatsu van Haas, gaven al aan voorstander te zijn van de rookie-race.

Kilometers maken

Het idee voor een rookie-race werd afgelopen juli voor het eerst besproken door de teambazen. De race zou een goede manier zijn om jonge coureurs kilometers te laten maken in de Formule 1. De Sporting Advisory Committee van de Formule 1 heeft nu ook besloten dat de rookie-race binnen de regels past. Een formele stemming over de plannen voor de race zal op 2 oktober in de F1 Commission, waarbij ook de tien Formule 1-teams aanwezig zijn, plaatsvinden.

