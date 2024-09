Christian Horner is een groot voorstander van het idee om aan het einde van het seizoen een speciale rookie-race te organiseren. De FIA flirt al een tijdje met de gedachte om na de GP van Abu Dhabi een korte sprintrace te houden waarbij jonge coureurs in Formule 1-bolides mogen rijden. Horner vindt het ‘een geweldig idee’ om de jonkies te laten proeven van echte raceomstandigheden.

LEES OOK: VT3 GP Azerbeidzjan: Opnieuw chaos in Bakoe, George Russell snelste

De Red Bull-teambaas zou het idee zelf hebben voorgesteld tijdens een recente vergadering van de Formule 1-commissie. Het voorstel is om, in plaats van de reguliere young driver test, een sprintrace te organiseren. Volgens Horner is een dergelijke rookie-race interessanter dan ‘alleen maar rondrijden en brandstof en banden verspillen’. “Alleen de teams weten dan of de jonge coureurs het goed doen,” zei hij vrijdag tijdens een persconferentie.

De plannen zijn om op één dag zowel een kwalificatie als een sprintrace te organiseren. Tien veelbelovende coureurs kunnen het dan tegen elkaar opnemen, zonder dat de teams zich zorgen hoeven te maken over schade aan de auto’s. “Ik denk dat het een heel populair evenement wordt,” aldus Horner. “Het is een geweldig idee, het maakt de dag veel spannender.”

LEES OOK: Verstappen sceptisch over speciale race voor rookies: ‘Zet ze gewoon in de auto’

‘Hoeft niet ingewikkeld te zijn’

Haas-teambaas Ayao Komatsu, die volgend jaar rookie Oliver Bearman in de auto zet, is ook enthousiast over de plannen. “Jonge coureurs krijgen zo weinig kansen om in een Formule 1-auto te rijden,” vulde hij aan. “Dus ik denk dat het echt een interessante stap is. Natuurlijk zullen de teammanagers en de FIA met een aantal regels moeten komen, maar het moet mogelijk zijn om de sprint-reglementen eenvoudig over te nemen.”

“Het hoeft niet ingewikkeld te zijn,” voegde Horner eraan toe. “Ik denk dat het gewoon één auto van elk team moet zijn in plaats van twee. In feite gebruik je de kilometers dan gewoon op een andere manier.”

Lees hier alles over de GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!