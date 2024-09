George Russell reed, voor wat het waard is, de snelste tijd tijdens de derde vrije training voor de GP van Azerbeidzjan. Het was opnieuw een chaotische sessie; een vochtige baan en meerdere rode vlaggen – te danken aan Esteban Ocon en Oliver Bearman – gooiden al snel roet in het eten. Max Verstappen moest het doen met de vijfde tijd.

12.30 uur lokale tijd waagden de eerste coureurs zich op het asfalt. Wat de kijkers thuis niet konden zien, is dat er eerder een klein regenbuitje over het circuit was getrokken. Onder andere Sergio Pérez, Guanyu Zhou en Yuki Tsunoda reden één rondje en kwamen daarna alweer snel naar binnen. “De baan voelt een beetje vochtig”, concludeerde de Mexicaan van Red Bull over de boordradio. Ook Max Verstappen hield het bij één rondje.

Rode vlaggen

Na de eerste vijftien minuten stonden er nog steeds geen tijden op het bord. Lando Norris zette als eerste aan, maar moest zijn snelle ronde afbreken; Esteban Ocon stond met motorproblemen stil op het rechte stuk. “Ik denk niet dat ik naar de pitstraat kan rijden”, klonk het over de boordradio. De rode vlag kwam naar buiten en de sessie werd onderbroken.

Met nog zesendertig minuten op de klok werd de sessie hervat. Max Verstappen opende het bal en noteerde een snelste tijd van 1:45,209. De baan was nog steeds vochtig, al leken de omstandigheden te verbeteren. Terwijl Alexander Albon de tijdschema’s aanvoerde, beëindigde Oliver Bearman zijn sessie in de muur. De vervanger van Kevin Magnussen miste zijn bocht en stuurde te laat opzij. “Ik ben zo stom”, zei hij tegen zijn ingenieur. Weer een rode vlag!

De kapotte Haas werd gelukkig snel van de baan gehaald. Met nog twintig minuten te gaan, wedijverden Red Bull, Ferrari, Mercedes én McLaren voor de snelste tijd. George Russell ging er met de eer vandoor. Met 1:42,514 wist hij zowel Charles Leclerc als Lando Norris achter zich te houden en kunnen we ons opmaken voor de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan.

Uitslagen

