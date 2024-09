Het is opnieuw een trainingssessie vol rode vlaggen. De eerste rode vlag werd veroorzaakt door Esteban Ocon, zijn Alpine viel uit vanwege motorproblemen. Vlak daarna was het Oliver Bearman die de tweede rode vlag van de sessie veroorzaakte. Bekijk hier beide momenten nog eens terug.

