Franco Colapinto zorgde tijdens de eerste vrije training voor de GP van Azerbeidzjan voor de derde rode vlag van de sessie. De jonge Argentijn ging iets te wijd door bocht 14 en parkeerde zijn FW46 in de muur. Niet verrassend, aangezien de rookie pas zijn tweede weekend in de Formule 1 rijdt en weinig ervaring heeft met het stratencircuit van Bakoe. Volgens Colapinto maakte hij dan ook ‘een beginnersfout’.

LEES OOK: Crashes Leclerc en Colapinto zorgen voor rode vlaggen tijdens vrije training in Azerbeidzjan

De eerste vrije training werd al geplaagd door rode vlaggen, alvorens Franco Colapinto de sessie voor de derde maal stil legde. Eerder zorgde rommel op de baan voor een onderbreking en niet veel later bracht Charles Leclerc de rode vlag naar buiten. Met nog achttien minuten op de klok was het Colapinto die zijn waterloo vond in bocht 14.

LEES OOK: Red Bull toont zich sterk dankzij laatste upgrade: ‘Wacht maar tot zondagmiddag’

Achteraf verdedigde de 21-jarige Williams-coureur zich door te stellen dat hij ‘het circuit nog moest leren kennen’. Alles is nieuw voor Colapinto, die tijdens de Grand Prix van Italië debuteerde in de Formule 1. Hij is de vervanger van Logan Sargeant, die het afgelopen jaar zoveel schade heeft berokkend dat hij de koningsklasse vroegtijdig moest verlaten.

‘We zijn goed bezig’

“Afgezien van de crash hebben we een goede dag gehad,” reageerde Franco Colapinto. Tijdens de tweede vrije training hield de jonge coureur zijn bolide binnen de lijnen en noteerde hij de veertiende tijd. “De helden van de dag zijn de monteurs,” legde de Argentijn uit. “Ze hebben geweldig werk geleverd door mijn auto op tijd te repareren voor VT2. Ik ben trots op het team voor al hun inspanningen.”

“Ik was echt blij dat ik nog een sessie kon doen om mijn zelfvertrouwen op te bouwen,” vervolgde Colapinto. “Het was een beginnersfout, maar die kan je hier heel veel kosten. Gelukkig zit de auto er goed bij; ik voel me steeds comfortabeler. Ik moet blijven werken om grip te krijgen op de degradatie en de temperatuur van de banden. Dat blijft lastig, want uiteindelijk is het pas mijn tweede race en het is een stratencircuit. Het was een moeilijke start, maar ik denk dat we goed bezig zijn,” besloot hij.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!